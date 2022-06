“Problemi di salute per Francesca Barra, vaccinata durante la gravidanza”: la replica della giornalista

La giornalista Francesca Barra, vaccinata durante la gravidanza, avrebbe avuto problemi di salute. Questo è quanto riporta un articolo di Stop Censura pubblicato l’8 giugno sotto il titolo: “Problemi di salute per la giornalista Francesca Barra, vaccinata durante la gravidanza”. Nel testo gli autori correggono il tiro, ma la diretta interessata è prontamente intervenuta per chiedere la rimozione del pezzo.

Cosa dice l’articolo

Nell’articolo gli autori non mettono in correlazione il vaccino durante la gravidanza e i problemi di salute. Il titolo, tuttavia, viene equivocato facilmente.

Nel testo leggiamo:

Francesca Barra, uno dei volti più popolari del mondo della tv, del giornalismo e dei social, ha voluto aggiornare i propri fan sulle sue condizioni di salute. La giornalista ha contratto il covid ad inizio anno, dopo essersi vaccinata il mese prima durante la gravidanza. Da allora la Barra continua ad avere dei problemi di salute.

La replica di Francesca Barra

In un tweet pubblicato lo stesso giorno – 8 giugno – Francesca Barra ha chiesto a Stop Censura la rimozione dell’articolo.

Cancellate questa fake news immediatamente. Nel sito c’è scritto che se le notizie sono false le eliminate, ma non c’è un indirizzo! Non ho mai avuto problemi di salute post vaccino! Eliminate immediatamente.

Gli autori hanno risposto:

Lo ha letto l’articolo? Nessuno sta dicendo che sta avendo problemi di salute a causa del vaccino. Abbiamo solo fatto presente che si è sottoposta alla vaccinazione durante la gravidanza. Comunque eliminiamo, onde evitare equivoci.

Difatti, oggi l’articolo non è più consultabile. In un secondo tweet Francesca Barra ha ringraziato gli autori per la pronta rimozione, pubblicando lo screenshot della conferma ricevuta in privato:

Ringrazio Stop Censura che – contrariamente ad altre persone che insistono ad attaccarmi perché vaccinata in gravidanza – hanno capito che la questione e lo stravolgimento di una notizia. Grazie per l’immediata rimozione.

Nella replica, gli autori di Stop Censura avevano scritto:

Anzitutto le chiediamo scusa per quest’inconveniente. Noi comunque non ci siamo mai permessi di scrivere che lei ha avuto questi problemi a causa del vaccino. Ma solo che si è vaccinata durante la fase di gravidanza, come riportato da diverse fonti online. Forse il titolo ha tratto in inganno i lettori e si è creato un cortocircuito che purtroppo non potevamo prevedere. Abbiamo comunque proceduto immediatamente alla rimozione dell’articolo in questione.

Come riportato all’interno del pezzo di Stop Censura, Francesca Barra aveva piuttosto dichiarato di aver accusato problemi alle corde vocali dopo la vaccinazione anti Covid.

Ringrazio @stopcensura2020 che – contrariamente ad altre persone che insistono ad attaccarmi perché vaccinata in gravidanza- hanno capito che la questione è lo stravolgimento di una notizia. Grazie per l’immediata rimozione: pic.twitter.com/fc6WLIvQIN — francesca barra (@francescabarra) June 8, 2022

