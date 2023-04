Previsioni e quando esce la sentenza sul ricorso della Juve per i 15 punti di penalizzazione

Occorrono alcune precisazioni per coloro che si chiedono quando esce la sentenza sul ricorso della Juve, in merito al caso dei 15 punti di penalizzazione di cui tanto si parla oggi. Dopo le voci fake sul mercato bianconero che abbiamo preso in esame nei mesi scorsi, infatti, siamo arrivati all’attesissimo giorno in cui è prevista l’udienza al Collegio di Garanzia presso il Coni. Puntualissima, la discussione è iniziata alle 14:30 di oggi 19 aprile, senza ulteriori impreisti e ritardi.

Capiamo quando esce la sentenza sul ricorso della Juve per i 15 punti di penalizzazione

Premesso che le previsioni al momento ci conducono verso tre strade, visto che il Collegio può annullare la prima sentenza, confermarla o richiedere un nuovo procedimento per eventuali errori riscontrati (in quel caso, alla Juventus verranno ridati i 15 punti, ma dovremo attendere che il nuovo iter si concluda, esattamente come avvenuto tre mesi fa), ci sono altri aspetti da prendere in considerazione. Già, perché in tanti danno per scontato che tutta questa storia si possa concludere oggi.

Le cose in teoria non stanno così, sia per la terza strada che vi abbiamo appena illustrato, sia per il quesito posto ad inizio articolo. Già, perché se vi state chiedendo quando esce la sentenza sul ricorso della Juve, non è detto che la risposta giunga oggi 19 aprile. In teoria, il Collegio ha fino a cinque giorni di tempo per pronunciarsi, anche se gli addetti ai lavori evidenziano come sia concreta la possibilità che ci si possa trascinare fino a domani.

Dunque, se state aspettando con ansia novità da Roma, la risposta al quesito “quando esce la sentenza sul ricorso della Juve” potrebbe rivelarsi più articolato di quanto si potesse immaginare. La partita riguardante la penalizzazione di 15 punti per i bianconeri pare essere pienamente aperta, in attesa delle altre inchieste che pendono sulla testa della Società.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.