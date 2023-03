Preside rimossa a causa del David: bigottismo o cancel culture? Questa la domanda alla quale abbiamo avuto solo risposte sbagliate.

La storia è infatti avvenuta in Florida, dove la BBC ci ricorda il guaio non deriva dalla cultura “woke”, che pure ha avuto ed ha come tutti i fenomeni social le sue derivazioni criticate da personalità come l’ex presidente Obama.

Deriva in questo caso dalla battaglia del governo della Florida contro il “gender”, arrivata al punto da limitare fortemente l’educazione sessuale ritenuta un “cavallo di Troia” per portare l’ideologia gender ai bambini.

L’attuale indirizzo legislativo repubblicano vuole infatti ogni materia remotamente legata all’educazione sessuale affidata esclusivamente alle famiglie, sottratta quindi dalle scuole che non avrebbero più titolo per parlarne in aula, sotto pena di sospensione degli insegnanti colpevoli.

In questo clima culturale interviene la richiesta di dimissioni: non a caso abbiamo usato rimozione. Si è trattato di un ultimatum: alla preside sarebbe stato contestato l’aver portato gli studenti a vedere il David senza preavvisare i genitori e tale mancanza di preavviso è stata considerata il presupposto per preannunciare l’innesco di una procedura sanzionatoria in danno della preside.

Procedura che poteva ovviamente essere evitata se la stessa si fosse dimessa, portando ad una rimozione di fatto basata sul presupposto che il genitore doveva essere informato che gli studenti stavano per andare a vedere il David con anticipo in modo da poter decidere se fosse appropriato vederlo.

Siamo quindi in una società presa tra ali estreme, in cui spesso ci perde il senso comune.

