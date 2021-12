“Poteri forti ridurranno la popolazione a un miliardo, che sono i non vaccinati”: i no-vax sbagliano calcolo

Accade nella pagina Io Vi Spengo, da noi spesso presa in esame per contenuti privi di fondamento: secondo gli autori, i poteri forti in passato avrebbero promesso di ridurre la popolazione a un miliardo e oggi, con i vaccini, tale piano diabolico sarebbe in essere. Da chi sarebbe composto il miliardo di persone che sopravvivranno a tale ecatombe? Da non vaccinati. Ecco il post.

Il post

Tra l’altro… ricordo che i poteri forti volevano ridurre la popolazione terrestre e portarlo a meno di un miliardo di persone. Non vorrei sbagliarmi ma è quasi il numero dei non vaccinati.

Non è ben chiaro in quale circostanza i poteri forti avessero divulgato l’iniziativa di ridurre la popolazione a un miliardo di individui soltanto, ma è chiaro che nel post c’è una grande inesattezza che possiamo smentire con i dati ufficiali.

Un semplice fatto di numeri

Mentre scriviamo, su questo osservatorio leggiamo che la popolazione mondiale ammonta a 7.913.593.439 persone. Per quanto riguarda le persone vaccinate (totalmente o parzialmente), OurWorldInData riporta che attualmente nel mondo 4 miliardi e 440 milioni (circa) di persone si sono immunizzate contro il Covid-19. Per risalire alla cifra dei cittadini non vaccinati nel mondo è sufficiente calcolare la differenza tra la popolazione totale e la porzione di vaccinati.

Il risultato è 3.473.593.439, cifra che va ben oltre il miliardo di persone non vaccinate che un giorno saranno le uniche sopravvissute al piano diabolico dei poteri forti.

