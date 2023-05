Potenziali problemi Iliad ancora oggi: la rete non funziona con caricamento storie e post

Ci stanno arrivando segnalazioni in merito a problemi Iliad, con disservizi riscontrati oggi 3 maggio a proposito del caricamento delle storie e dei post. Dunque, un elemento fondamentale dell’app Instagram che non funziona, con una situazione generale che ricorda molto quella che abbiamo avuto modo di analizzare con il socail networksul nostro sito a fine marzo. Al momento, però, il bug appare circoscritto, motivo per il quale non possiamo escludere da subito che si tratti di un disservizio legato a qualche operatore specifico.

Cosa sappiamo sul down Instagram di oggi: riscontrati problemi con caricamento storie e post che non funziona in Italia

Non è un caso che il malfunzionamento, almeno per ora, non viene segnalato su scala nazionale. Del resto, sono frammentarie allo stato attuale le informazioni sul down Instagram di oggi, riscontrati sempre dagli utenti Iliad. I problemi, come accennato, non vengono a galla al momento dell’accesso all’applicazione, ma con il caricamento di storie e post. Se da un lato non funziona questa fondamentale area del noto social network, al contempo non abbiamo riscontri ufficiali per comprendere l’origine del bug e le eventuali tempistiche di risoluzione.

L’auspicio è che nel giro di poche ore possano rientrare definitivamente i problemi Iliad, se non altro perché il bug per il quale la rete non funziona appare in via di risoluzione dopo l’imprevisto di ieri con il momentaneo taglio della fibra. Sarà fondamentale capire come evolveranno le cose fino a questa sera, essendoci ancora dei lavori in corso.



