Piove sul bagnato per i fratelli Bianchi: nel mirino anche dei boss albanesi dalle intercettazioni

Prima che i fratelli Bianchi venissero condannati all’ergastolo per l’uccisione di Willy Monteiro Duarte, erano finiti nel mirino del boss della droga a Roma, il 36enne albanese Elvis Demce. Sono state infatti intercettate dai Carabinieri delle conversazioni tra questo boss albanese ed alcuni suoi uomini, in cui si menzionano spesso proprio i fratelli Bianchi. E non sono intercettazioni piacevoli per i due.

I fratelli Bianchi “puntati” dai boss albanesi secondo le intercettazioni

Un altro capitolo, dunque, dopo quello degli altri processi che attendono i fratelli Bianchi, di cui vi abbiamo parlato ieri. Quest’ultimi infatti svolgevano attività criminali a Velletri, principalmente si parlava di spaccio e ciò non era assolutamente piaciuto al boss albanese che alimenta il suo business con lo spaccio di sostanze stupefacenti dal quartiere capitolino di Centocelle fino ai Castelli Romani.

I fratelli Bianchi gli stavano pestando i piedi, erano finiti in piazze che erano controllate da Demce e si sa come situazioni del genere nella malavita siano alquanto pericolose. Per il boss albanese non c’erano molti dubbi: i fratelli Bianchi stavano ostacolando i suoi affari e bisognava quindi evitare che ciò potesse continuare. Ne parla anche Next Quotidiano.

Sono stati intercettati, attraverso le telefonate tra il boss Demce ed alcuni suoi uomini, proprio le intenzioni dell’uomo di poter “pizzicare” i due anche all’interno del carcere. Questo però è accaduto prima che poi ci fosse la sentenza definitiva con l’ergastolo inflitto ai fratelli Bianchi per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Infatti nel carcere c’erano delle conoscenze del boss albanese che potevano in un certo senso fargliela pagare e non è un caso che anche tra i fratelli Bianchi c’erano conversazioni di questo tipo, sapevano di poter essere colpiti dalla “concorrenza”.

Effettivamente le intenzioni del boss Demce erano piuttosto chiare, riuscire a sbarazzarsi di questi due ragazzi che stavano intralciando i suoi affari nel mondo della droga. Dopo però la condanna, i due fratelli Bianchi sono stati separati e si ritrovano in due penitenziari diversi. Senza dubbio, dopo queste intercettazioni telefoniche dei Carabinieri, i fratelli Bianchi saranno degli osservati speciali, la malavita li ha nel mirino.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.