“Pesticidi nel vaccino Moderna”: nuova bufala sull’immunizzazione anti Covid

“Pesticidi nel vaccino Moderna”, lo strillo arriva dagli Stati Uniti e scriviamo questo articolo prima che la bufala – perché di ciò si tratta – arrivi in Italia. Secondo un articolo pubblicato il 12 maggio 2022 sul sito Real Raw News, le forze speciali statunitensi avrebbero fatto irruzione in un deposito di Kansas City per distruggere scorte pari a 250mila fiale di vaccino. L’operazione sarebbe stato il risultato di una scoperta clamorosa: 10 fiale su 60 contenevano pesticidi.

La (non) notizia

La distruzione del deposito di Kansas City, sempre secondo Real Raw News, sarebbe avvenuta a seguito di un sequestro di un certo numero di fiale da parte dei militari. I vaccini Moderna incriminati sarebbero dunque stati spediti presso l’US Army Medical Research Command con il risultato della presenza di insetticidi (cipermetrina e resmetrina) in 10 fiale su 60.

Per questo le forze speciali avrebbero distrutto il deposito. Real Raw News scrive di essere in possesso dei risultati delle analisi, ma non vengono mostrati.

La bufala

Si tratta di una notizia falsa per stessa natura del sito Real Raw News. Gli autori, infatti, nel disclaimer specificano che gli articoli in esso contenuti sono satirici, parodistici e umoristici, dunque tutt’altro che attendibili o considerabili come una fonte.

Della notizia sulla presenza di pesticidi nel vaccino Moderna, infatti, non esiste alcun riscontro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.