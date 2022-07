Perché “Sanna Marin ha venduto i Curdi” è un’esagerazione social: non è complicato da spiegare, e complicato da applicare. Nel senso che ovviamente è legittimo valutare i perché e i percome dell’ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO.

Questo sì, anche alla luce degli eventi pregressi. Ma bisogna evitare le distorsioni social. Non solo le bufale plateali. Ad quelle che abbiamo visto relativamente ai presunti “nazisti Finlandesi” o presunte “grandi manovre” di marmittoni per invadere la Russia.

Non solo l’improbabile lapidazione social che dai soliti canali Telegram vuole la Finlandia covo di vizio e pedofilia che il “buon Putin” vuole “denazificare” con l’aiuto dei buoni cittadini del mondo (naturalmente a lui sottomessi).

Il boccone di veleno più pericoloso non è quello composto da veleno riconoscibile, ma è una polpetta saporita con un centro di tossico.

La notizia che va esaminata con più attenzione non è la fake news, ma la distorsione della notizia.



Sanna Marin lo sa benissimo. Donna, giovane, leader nel momento più difficile degli ultimi 70 anni per la sua nazione tutta.

Lapidata per mille motivi, compreso il suo aspetto, e che si trova sotto attacco social perché “Sanna Marin ha venduto i Curdi”.

Cosa non proprio esatta.

Perché “Sanna Marin ha venduto i Curdi” è un’esagerazione social

Uno dei motivi per cui bisognerebbe commentare solo dopo aver letto lo ricordano ad esempio i colleghi di Huffington Post.

Che ci ricordano come leggendo il memoriale non si riscontra nulla che possa anche far solo pensare che i rifugiati politici curdi che hanno trovato protezione nei due paesi nordici possano essere estradati in Turchia.

Nonostante i richiami Turchi alla presenza di 73 terroristi da estradare, il testo contiene solo generiche raccomandazioni a prendere in considerazione eventuali richieste.

Un “vi faremo sapere” a livello internazionale, sostanzialmente.

Ma un “vi faremo sapere” che non prevede mutamenti sostanziali nella situazione internazionale.

Possiamo leggere copia integrale del memorandum qui.

Apprendendo che le eventuali richieste di estradizione non potranno prescindere dalle convenzioni Europee già in vigore, e che le richieste, giustificate da gravi indizi ed elementi, saranno accuratamente vagliate.

Sono preciste ulteriori riforme restrittive sulle norme antiterrorismo, e decadono gli embarghi alla fornitura di armi in Europa, Turchia compresa, questo sì.

Quello che non ci sarà è “una compravendita di Curdi”.

“Nessuno andrà a caccia di persone per estradarle”

Abbiamo infatti le rassicurazioni dei leader.

Il Presidente Finlandese Ninisto ricorda che nel Memorandum non c’è alcuna lista di terroristi effettivi o potenziali. Ed in effetti, l’avete appena letto nel paragrafo precedente: non c’è.

Ricorda inoltre “Nel caso di estradizioni seguiremo le nostre leggi e gli accordi internazionali. In fin dei conti l’estradizione è una materia legale in cui i politici non hanno diritto di interferire”.

La sua controparte Svedese, Andersson in una dichiarazione rilasciata mercoledì alla stampa, si è sostanzialmente allineata dichiarando: “So che alcuni sono preoccupati che noi andremo a caccia delle persone per estradarle, e penso che sia importante dire che noi seguiremo sempre le leggi svedesi e le convenzioni internazionali e non estraderemo mai cittadini svedesi”.

Sostanzialmente, nessuna caccia al curdo, nessun “Sanna Marin ha venduto i Curdi”.

Un accordo problematico? Siamo i primi a dirlo. Ma nel modo giusto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.