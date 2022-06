No, i carri armati della Finlandia non sono diretti al confine con la Russia

Carri armati della Finlandia diretti verso il confine con la Russia? Questa è la narrazione che arriva dai social tramite un video pubblicato sui social nella prima settimana di maggio. Il filmato si colloca nel contesto della richiesta della Finlandia di entrare nella NATO, argomento che alimenta le tensioni da parte di Mosca specialmente nelle parole del portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov e del presidente del consiglio di Sicurezza Dmitrij Medvedev, che si dicono pronti all’intervento.

Nel filmato, quindi, vediamo un convoglio di carri armati che sarebbero diretti verso il confine russo, pronti a scatenare la guerra.

Come riportano i colleghi di AFP, si tratta in realtà di un video fuori contesto. Troviamo, a tal proposito, il filmato originale su YouTube il 5 maggio 2022.

La descrizione del video dice: “Finland Transfers Equipment for Exercise Arrow 22” e si tratta, appunto, di attrezzatura bellica destinata a un’esercitazione, la “Arrow 22”, per la quale (appunto) i cingolati sono stati trasportati verso la Finlandia e non dalla Finlandia al fronte russo.

Per l’occasione il convoglio ha trasportato i carri armati a Niinisalo e Kankaanpaa, come annunciato da una nota pubblicata 14 aprile dalle forze di difesa finlandesi. La conferma arriva da un tweet pubblicato dai canali istituzionali.

Ancora, sempre AFP dimostra che la torre che vediamo nel frame del filmato in analisi è il punto di osservazione Näsinneula, a Tampere, che non è certo sul fronte russo ma – appunto – in Finlandia.

Il video non mostra quindi i carri armati della Finlandia trasportati con un convoglio verso il fronte russo, è solo l’ennesimo contenuto decontestualizzato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.