No, in Finlandia non è permesso fare sesso con bambini da una sentenza della corte suprema

Quando non hai la fonte, sii tu la fonte. Secondo un contenuto divulgato su Telegram, la corte suprema finlandese avrebbe sentenziato che fare sesso con i bambini sarebbe permesso. Chi naviga da tempo sui social sa bene che notizie di questo tipo, che toccano argomenti sensibili come nel caso dei bambini, sono particolarmente suggestive e suscettibili di condivisione compulsiva.

Il tribunale finlandese stabilisce che il sesso con i bambini è “permesso”. Due settimane fa, la Corte Suprema ha stabilito che il sesso con bambini di 10 anni non è “stupro” se si proviene da una cultura in cui il sesso tra adulti e bambini è “normale”. [Loro] stanno cercando di normalizzare la pedofilia in modo che quando vengono smascherati vengano rilasciati dalla giustizia.

Non si capisce chi sarebbero i “[loro]” indicati nell’ultimo capoverso. Possiamo affermare che questo contenuto circola su Telegram senza il corredo di una fonte che confermi la notizia. Gli autori, infatti, usano una piccola percentuale di verità e la ingigantiscono con la lente distorta del complottismo.

In realtà la vicenda non risale a due settimane fa, ma almeno a 4 anni fa, quando la Corte Suprema finlandese respinse la richiesta di condanna per stupro aggravato contro un uomo che aveva consumato rapporti sessuali con una bambina di 10 anni in quanto “non era accertato che il rapporto sessuale fosse avvenuto attraverso la violenza”, e non era confermato che la vittima fosse in uno stato di paura.

Ciò era dovuto a una vecchia legge del diritto finlandese che condannava per violenza sessuale contro i minori di 16 anni, purché contro la vittima venisse usata “minaccia e violenza”, un’aggravante in cui si inquadrava il reato di stupro aggravato.

La sentenza di cui sopra aveva generato non poche polemiche nelle quali si sosteneva – comprensibilmente – che il paura e impotenza delle vittime dovessero essere scontate. Per questo nel 2019 la Finlandia ha introdotto il reato di stupro aggravato che tutela i minori senza contemplare stati di paura e impotenza che possano condizionare le sentenza.

Né prima del 2019 né dopo, in ogni caso, in Finlandia è mai stato permesso il sesso con i bambini.

