Perché Robert Downey jr è stato in carcere: tanti errori dopo gli Oscar per Oppenheimer

Perché Robert Downey jr è stato in carcere

Diversi utenti oggi si chiedono perché Robert Downey jr è stato in carcere, con tanti errori a margine dopo gli Oscar per Oppenheimer. Robert Downey Jr. è uno degli attori più pagati al mondo, si trova all’apice della sua carriera grazie al primo Oscar vinto, come attore non protagonista, per la pellicola Oppenheimer. Un attore che però ha vissuto un passato alquanto turbolento, lui stesso ha voluto ringraziare la sua terribile infanzia sul palco durante la premiazione.

Lecito chiedersi perché Robert Downey jr è stato in carcere

Dunque, per una volta non parliamo di lui per il solito meme, come avvenuto in passato. Più volte si è ritrovato a fare i conti con la giustizia americana, è andato in carcere in diverse circostanze e si è ritrovato a scontare una pena di un anno. Perché Robert Downey Jr. è andato in carcere? Questa è una domanda che si stanno chiedendo soprattutto i più giovani, coloro che non hanno conosciuto l’attore nei suoi primissimi anni di carriera cinematografica.

In realtà parliamo di un figlio di un regista, Robert Downey Sr. e già negli anni Settanta si è ritrovato, a soli cinque anni, a recitare in un film. Infanzia terribile, come lui stesso lo ha definita e che lo ha portato al successo troppo presto, iniziando a frequentare il lato oscuro di questo mondo patinato. Negli anni Novanta sono infatti iniziati i suoi problemi con la giustizia per colpa della droga.

Nel 1996 il primo arresto perché trovato in possesso di droga, poi uscito dopo un mese su cauzione. Ha continuato ad infrangere la legge successivamente, non presentandosi ai test antidroga, introducendosi in un appartamento del vicino senza permesso ed alla fine è stato condannato nel 1999 a tre anni di carcere dopo altre violazioni della libertà. Robert Downey Jr. è andato in carcere alla fine per un solo anno, il giudice lo fece uscire per buona condotta.

Negli anni successivi ci furono altri problemi, ma dopo tanti anni di dipendenza dalle droghe, alla fine Robert Downey Jr. è riuscito a liberarsene, ormai è pulito dal 2003. Un grande aiuto però è arrivato anche dagli amici colleghi che lo hanno voluto in alcuni loro film, aiutandolo a tornare in pista in un periodo in cui nessuno lo voleva più ad Hollywood per i suoi problemi con la giustizia.

Ora sappiamo qualcosa di più, in caso di domanda sul perché Robert Downey jr è stato in carcere.

