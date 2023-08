Perché non dovreste rinunciare alla crema solare per abbronzarvi

L’estate è ormai agli sgoccioli, e chi ha avuto modo di iniziare le sue vacanze solo tardivamente affronta una scomoda, anzi nociva tentazione: sfidare i raggi bollenti del sole estivo senza crema solare per portare a casa una ricca abbronzatura, come sanno tutti coloro che “si informano” dalle leggende metropolitane.

E come credono di sapere sbagliando.

Perché non dovreste rinunciare alla crema solare per abbronzarvi

Partiamo da un dato di fatto: non esiste un ammontare di abbronzatura “salutare”.

L’abbronzatura nasce perché il corpo cerca di difendersi dai raggi ultravioletti producendo melanina: in un mondo ideale bisognerebbe evitare di abbronzarsi, punto.

Una crema solare agisce mediante sostanze chimiche che assorbono la radiazione ultravioletta prima che arrivi alla pelle, disperdendola nel calore ambientale o riflettendola.

Ipoteticamente quindi dovremmo a. evitare di abbronzarci per non esporci al rischio di invecchiare la pelle e infliggerci un aumentato rischio di melanomi e b. applicare rigorosamente la crema solare per difenderci da ustioni, eritemi e dagli effetti cumulativi dell’esposizione solare.

Scoprirete però che il più delle volte pian piano ci si abbronza anche con la crema solare: ipoteticamente dovremmo spalmarci una quantità di crema maggiore di quella che frettolosamente spesso ci mettiamo, tendiamo a dimenticarci di “rinfrescare” la copertura di crema e l’efficacia al 100%, in tutte le cose nella vita, è solo un miraggio.

Inoltre, anche ammettendo di riuscire ad arrivare al 100% di copertura in tutte le condizioni ideali, rinunciare alla crema non comporta abbronzarsi prima, anzi.

Le scottature solari sfociano sempre in dolorosi eritemi e spellature, e la pelle scottata e irrita si squama e si spella: gli strati abbronzati con tanto dolore cadono lasciandoci pallidi e doloranti.

Quindi non c’è scampo: dovreste mettere quella crema solare, e trascorrere il più tempo possibile all’ombra del vostro ombrellone, senza cercare di sacrificare la salute per la bellezza.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.