Una delle domande che tutti i bambini rivolgono agli adulti è sull’acqua di mare, ovvero perché l’acqua di mare è salata rispetto a quella dei fiumi. E non solo: l’acqua di mare ha una salinità del 3,5% di media, salvo eccezioni, raramente discostandosi da tale valore.

In realtà un motivo c’è ed è semplice: una serie di fonti mantengono i minerali nell’acqua di mare, tra cui il cloruro di sodio (il “sale da cucina” come lo intendiamo noi) fa la parte del leone ad un livello costante.

Perché l’acqua di mare è salata e l’acqua dei fiumi no?

L’acqua di mare è il luogo dove confluiscono le acque fluviali, che al loro passaggio trascinano ed erodono le rocce, strappando loro preziosi minerali che vengono consegnati al mare.

Minerali cui sommare quelli dati dall’erosione fluviale, da sorgenti vulcaniche e idrotermali sottomarine e dai diapiri salini, strutture geologiche ricche del prezioso sale.

Di tutto questo sale le forme di vita marine ne fanno un ridotto uso, e tutto il resto resta lì, pronto per essere usato e “rabboccato” dal ciclo delle acque.

Ovviamente l’acqua sarà meno salina e più dolce vicino agli estuari dei fiumi e più salina dove vi sono ridotte possibilità di scambio con le acque oceaniche accanto, col sale che diventa quindi più concentrato.

Se il Mediterraneo ha una media di circa 0,3% di salinità in più, il Mar Morto è noto per essere eccessivamente salato, denso e con condizioni assai dure per la vita di molte specie.

Anche per questo l’acqua salata non è adatta al consumo umano: riti insensati come usare l’acqua salata nell’alimentazione, imbevendovi cibo o addirittura prendendone sorsi, danno al nostro corpo più sale di quello che è equipaggiato ad accettare, costringendolo a disidratarsi per porre rimedio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.