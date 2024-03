Ci segnalano i contatti l’ultima moda nei profili noeuropa: cancellare il simbolo europeo dalla propria targa. Possiamo tranquillamente dirvi come è nata: si tratta di un caso di griefing.

Siamo sostanzialmente al livello del burlone che invitava i boccaloni a presentarsi in comune esibendo deiezioni canine fresche per ottenere un bonus in danaro, a cospargersi le ferite fresche di sale da cucina, gettare ghiaccio e acqua fredda nell’olio bollente sperando di mandare qualcuno all’ospedale coperto di ustioni.

Qualcuno ha deciso che i noeuropa fossero meritevoli di ogni guaio legale e prossimità, ammanendogli quindi un trappolone. E qualcuno tra loro ci è cascato.

Perché cancellare il simbolo europeo dalla propria targa è una pessima idea

L’articolo 100 del Codice della Strada comporta infatti dai 2 agli 8 mila euro di sanzione e il fermo macchina per tre mesi per chi viene trovato con la targa contraffatta, aggiungendo per il falsificatore il cumulo di sanzioni amministrative e penali per il reato di atto falso.

Vi sblocchiamo anche una nuova paura: il noeuropa che dopo essersi inguaiato decide, fomentato dalle condivisioni, di farsi il giro dei parcheggi manomettendo auto altrui per “dare un segnale all’Europa” causandovi multe e problemi per la colpa di non aver controllato di avere un boccalone in condominio.

Viviamo in tempi interessanti, no?

