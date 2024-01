Per Simone Billi della Lega aborto ingiusto anche dopo uno stupro: smentita immediata

Riteniamo da sempre giusto dare spazio a coloro che smentiscono presunte dichiarazioni che vengono spesso associate, soprattutto a personaggi politici, troppo superficialmente, come probabilmente avvenuto oggi con Simone Billi della Lega. In particolare, all’esponente del Carroccio sono “etichettate” dichiarazioni in apparenza difficili da comprendere su un tema delicato come quello dell’aborto. Ritenendolo ingiusto, ad esempio, anche in seguito ad uno stupro.

Secondo alcune testate, per Simone Billi della Lega aborto ingiusto anche in seguito ad uno stupro: arrivata la smentita

Insomma, dopo il caso del finto Matteo Salvini bloccato sulla neve con una Tesla, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, un altro caso ha coinvolto la Lega. Questa volta, però, non è stato menzionato il leader del partito, quanto un esponente come Simone Billi. Inutile dire che le sue parole abbiano fatto a dir poco rumore sui social, soprattutto tra coloro che da sempre spingono la libertà di scelta su come gestire una gravidanza una volta accertata.

Come riportato da ANSA ed in linea con la nostra premessa ad inizio articolo, poco fa Simone Billi ha voluto smentire senza troppi giri di parole di aver pronunciato determinate parole nel trattare un tema delicato come l’aborto. A suo dire, infatti, “quanto uscito oggi su alcuni mezzi stampa non rappresenta né la mia, né, tanto meno, la posizione del partito”.

Insomma, Simone Billi ha sfruttato l’occasione per ricordare a tutti che la Lega si sia sempre battuta per la libertà di espressione delle donne. Dunque, il diretto interessato ritiene che quanto riportato da alcuni siti e giornali sia falso. Solo nei prossimi giorni capiremo se da parte sua o dalla Lega arriveranno azioni legali nei confronti di coloro che oggi 24 gennaio hanno alimentato determinate voci sule posizioni della Lega parlando di aborto. Nel frattempo, però, non sarà facile placare l’ira dei social.

