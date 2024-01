Ci segnalano i nostri contatti un video che conterrebbe una scena dove “Salvini mette le catene alle ruote anteriori della Tesla”. Sono giorni che vi parliamo di quanto additare personaggi pubblici e privati al riso dei social possa diventare pericoloso, ed ecco che saltano fuori video che non solo rischiano di aprire gogne, ma sono anche dei falsi completi.

Il video risulta disponibile su YouTube e ricopiato su X: la versione YouTube è arricchita da una traccia audio registrata e una voce dal marcato accento vernacolare che ripetutamente apostrofa con toni ingiuriosi il personaggio ritratto della foto, con l’audio delle risate che aumenta in volume con l’aumentare degli insulti.

La persona ritratta nel video infatti non è Salvini e persino il dato per cui non esistono vetture Tesla diverse dalla trazione posteriore è falso.

Il falso video di “Salvini mette le catene alle ruote anteriori della Tesla”

In un caso di allucinazione collettiva indotta dal desiderio inconscio di gogna social degno della favola del “Re Nudo”, infatti una figura che ovviamente non può essere il Ministro delle Infrastrutture Salvini per il popolo della Rete accorso a gognare e deridere diventa lui.

Paragonando il personaggio nella foto all’ultima apparizione pubblica del Ministro, evidenziamo come a meno che di postulare una improvvisa cura dimagrante/ringiovanente e un cambio radicale delle fattezze dello stesso, i due personaggi ritratti non sono la stessa persona

Inoltre, le auto “favorite” di Salvini risultano essere una Volkswagen Passat e una Fiat 500X, quest’ultima compatibile con l’immagine “Italia e Orgoglio Nazionale” che egli cerca di fornire ad ogni apparizione pubblica.

La Model 3 va anche aggiunto dispone di una variante AWD, a trazione integrale che consente di avere due motori (gestiti via software in modo da mantenere il numero di giri costante), uno per asse.

