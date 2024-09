Per Mussolini il cane era il miglior camerata dell’uomo e li regalava alle famiglie? No!

Esistono bufale vintage e trollate vintage: la storia per cui per Mussolini il cane era il miglior camerata dell’uomo e li regalava alle famiglie rientra tra queste. Una condivisione nella quale ci siamo imbattuti nell’ormai lontano 2016.

Condivisione secondo la quale Mussolini, scritto “Musolini” (con evidente intento di “firmare” la burla) viene descritto come essere un fervente animalista che ha donato un cane ad ogni famiglia per insegnare loro una serie di valori.

Ovviamente è un falso, e non solo.

Sotto il Regime Fascista fu istituito il Regio Decreto 1175/31, che estendeva la portata del precedente Decreto Luogotenenziale n. 1393 del 1918. Ratio di entrambi era disciplinare la presenza di cani nell’area urbana, ritenendoli non solo lusso, ma anche potenziale rischio di malattie.

La tassa era gradata sulla tipologia: un animale di affezione era tassato con 150 lire annue come “cane di lusso” e un cane da gregge con 15 lire: lungi dall’avere elargizioni di stato, una famiglia detentrice di un cane da compagnia avrebbe pagato circa € 152,00 in ragione d’anno, senza alcuna elargizione canina di stato.

I più colti tra voi ricorderanno la scena del Fu Mattia Pascal di Pirandello dove il protagonista, ora noto come Adriano Meis dopo aver simulato la sua morte, si rende conto dei problemi della clandestinità quando si rende conto di non poter comprare un cagnolino che gli viene offerto proprio in quanto

L’immagine è stata composta assemblando ad una foto di Mussolini un ritratto canadese di attribuzione incerta, ma comunque tra il 1900 ed il 1920.

