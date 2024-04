Per le fonti russe la USS Liberty è stata affondata dagli Iraniani (ma non esiste dal 1967)

Per le fonti russe la USS Liberty è stata affondata dagli Iraniani: questa notizia implica che gli Iraniani o le Fonti Russe abbiano però accesso ad una potente macchina del tempo in grado di riportare i loro soldati al 1967.

Data in cui la vera USS Libery è stata affondata durante la Guerra dei Sei Giorni.

Dato noto allo stesso condivisore della bufala che, colto in fallo, cerca di recuperare dichiarando nello stile de “Il concetto è quello che conta” che “voleva educare sui vostri alleati“, intesi come Israele.

La USS Liberty (AGTR-5) era infatti una nave spia di classe Belmont, costruita inizialmente nel 1945 e usata come cargo durante la Seconda Guerra Mondiale col nome di SS Simmons Victory, per poi essere ridestinata al suo nuovo scopo, ed affondata nella Guerra dei Sei Giorni, presumibilmente vittima di “fuoco amico” in quanto l’IDF dichiarò di averla confusa con una nave Egiziana.

Ovviamente se la Liberty è stata affondata dagli isrealiani nel 1967 non può essere stata riaffondata dagli Iraniani nel 2024, circostanza confermata da BNO News Live.

La foto inoltre ritrae la USS Ingram, affondata durante una esercitazione nel 2021, usata come bersaglio dopo essere stata destinata alla rottamazione.

Conclusione

La nave ritratta nella foto è la USS Ingram: la USS Liberty è stata affondata nel 1967.

La USS Ingram invece è stata decommissionata e usata in una esercitazione di tiro come bersaglio nel 2021.

