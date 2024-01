Parlano del rapinatore morto dopo l’assalto al portavalori in Sardegna, ma hanno sbagliato

Alcuni addetti ai lavori hanno immediatamente parlato del rapinatore morto dopo l’assalto al portavalori in Sardegna avvenuto oggi, ma a quanto pare hanno sbagliato in modo abbastanza clamoroso. La notizia di un assalto armato ad un portavalori della Vigilpol nel Sassarese, avvenuto poco prima delle otto di questa mattina, ha rapidamente fatto il giro del web, ma come sempre in questi casi bisogna fare attenzione a ciò che si legge.

Nessuna fonte sul rapinatore morto dopo l’assalto al portavalori in Sardegna

Dunque, rapina confermata, a differenza di altre storie trattate in passato, ma smentita sul rapinatore morto. Tutto vero sulla rapina avvenuta sulla strada statale 131 ‘Carlo Felice’ in provincia di Sassari, con i rapinatori che hanno assaltato un portavalori della Vigipol attraverso un piano ben chiaro. La strada statale è stata infatti bloccata da un autocompattatore di rifiuti e una catena.

I rapinatori, armati, incappucciati e con una tuta mimetica, sono riusciti a bloccare il blindato e far scendere i vigilanti, i quali hanno riportato delle ferite non gravi ed uno dei cinque è stato sparato ad una gamba. Sono stati incendiati anche due furgoni durante tale assalto con la strada che è stata chiusa in entrambe le direzioni.

I rapinatori sono riusciti a fuggire, con carabinieri e polizia di Stato che stanno indagando sull’accaduto. C’è però chi ha riportato la notizia di un rapinatore morto durante l’assalto armato al furgone portavalori, ma il tutto è assolutamente falso.

La squadra mobile di Sassari è intervenuta smentendo categoricamente la notizia del rapinatore morto, come riportato altre fonti, e di un altro che sarebbe rimasto ferito durante lo scontro con i carabinieri. Le persone ferite sono i cinque vigilanti che si trovavano chi sul portavalori della Vigipol e chi sui due furgoni che lo stavano scortando, ma nessuno è in pericolo di vita.

Il colpo messo a segno dai rapinatori è quindi riuscito, al momento si sta cercando di quantificare il bottino della rapina, ma è senza dubbio ingente. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore saranno date notizie ancora più dettagliate a riguardo, la cosa certa è che non c’è stato nessun rapinatore morto durante la sparatoria, notizia che invece era circolata sul web a poche ore dalla rapina.

Insomma, per ora non ha senso parlare del rapinatore morto dopo l’assalto al portavalori in Sardegna.

