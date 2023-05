Open To Meraviglia avrebbe oltre 100.000 seguaci falsi: trovate altre mancanze

Ci sono ulteriori elementi che dobbiamo prendere in esame in queste ore per quanto concerne il tanto discusso progetto “Open To Meraviglia“, stando alle informazioni che abbiamo raccolto di recente. In particolare, dopo la replica ufficiale di Armando Testa presa in esame nei giorni scorsi, a proposito dell’agenzia che ha da sempre seguito il tanto discusso progetto web concepito per rilanciare il turismo in Italia, ci sono due questioni che vanno affrontate più da vicino oggi 7 maggio.

Doppia bufera extra su “Open To Meraviglia”: tra possibili fan falsi e nuovi errori trovati nel sito

Provando a scendere in dettagli, la prima criticità extra emersa nel fine settimana a proposito di “Open To Meraviglia” per forza di cose è ancora tutta da dimostrare. Per questa ragione, il condizionale è d’obbligo qui di seguito. Secondo le osservazioni condivise da alcune fonti, tantissimi account tra i follower social del progetto seguirebbero tutti lo stesso pattern. Cosa vuol dire questo? Lo studio evidenzia che le utenze individuare sarebbero state create da pochi giorni, senza avere all’interno dei rispettivi profili foto o post.

Come se non bastasse, gli stessi utenti “fan” sarebbero soliti scrivere commenti standardizzati, oltre al fatto che seguirebbero tutti tante pagine e persone, pur non essendo in apparenza seguiti da nessuno. Insomma, tanti indizi che ovviamente non forniscono certezze definitive in merito, ma che secondo le segnalazioni ricevute in queste ore getterebbero più di un’ombra sull’autenticità della base fan di Open To Meraviglia.

Come se non bastasse quanto appena riportato, nelle ultime ore Il Fatto Quotidiano ha messo in evidenza altre mancanze abbastanza gravi riscontrate all’interno del sito Open To Meraviglia. Basti pensare ai mancati riferimenti a Fenoglio nelle Langhe, senza dimenticare Calvino a Sanremo, o la citazione di De André a Genova. Si chiude con espressioni come “costeggiano la costa“, mentre nella sezione dedicata a Cervinia è stata individuata anche una foto di Zermatt.

