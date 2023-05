Oggi presunta apparizione Madonna di Trevignano: ‘veggente’ spiega sul sangue di maiale

Ci state chiedendo lumi sul motivo per il quale sarebbe tornata calda la storia dell’apparizione Madonna di Trevignano, con relativo e presunto appuntamento previsto oggi 3 maggio. Dopo le rivelazioni del mese scorso, che abbiamo provato a trattare anche sul nostro sito, occorre prendere in esame gli ultimi riscontri su questa vicenda, grazie anche ad alcune dichiarazioni che sono state rilasciate dalla ‘veggente’. Stiamo parlando dell’ultima intervista reda alla trasmissione televisiva “Le Iene“.

Cosa sappiamo sulla possibile apparizione della Madonna di Trevignano oggi: la ‘veggente’ spiega sul sangue di maiale

Dove eravamo rimasti a proposito della tanto discussa apparizione della Madonna di Trevignano? Da un lato alla ‘veggente’ è stato contestato di non aver mai versato e dichiarato più di 100.000 euro intascati in passato, grazie anche al discreto seguito che ha conquistato. Dall’altro, un giornalista aveva fatto sapere che le lacrime della Madonna diventata famosa nel panorama nazionale non fossero altro che sangue di maiale.

In queste ore, però, è arrivata la risposta della donna con l’intervista rilasciata a “Le Iene”, come riportato da altre testate. A suo dire, i soldi raccolti sono stati necessari per miglioramenti strutturali nei pressi del luogo di ritrovo, al punto da non aver intascato un solo euro in questi anni. Per quanto riguarda la storia del sangue di maiale, invece, ha fatto sapere che le rivelazioni giornalistiche non sarebbero supportate da prove scientifiche. Oltre al fatto che i campioni inviati alle autorità ecclesiali non hanno generato risposte per la veggente.

Opinioni che da sempre dividono l’opionione pubblico, essendo diffusa la convinzione che si tratti di una bufala clamorosa. Staremo a vedere se oggi dalle 15 ci sarà o meno l’apparizione della Madonna di Trevignano, così come si intuisce dai volantini distribuiti agli oltre mille fedeli che hanno deciso di seguire la veggente anche in questo frangente. Nuove polemiche in arrivo, a prescindere.

