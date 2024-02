Oggi non funziona il sito con cui inviare la domanda per Servizio Civile Universale 2024 online

A quanto pare oggi 22 febbraio non funziona il sito con cui inviare la domanda per Servizio Civile Universale 2024 online. Quest’oggi 22 febbraio scade la possibilità di inviare la propria candidatura sul sito del Servizio Civile, ma come accaduto già nella scorsa settimana il portale risulta essere nuovamente down. Non funziona quindi il sito del Servizio Civile, con tanti giovani che stanno riscontrando delle difficoltà per inoltrare la loro candidatura.

Confermato che oggi non funziona il sito con cui inviare la domanda per Servizio Civile Universale 2024 online

Settimana caratterizzata già da altri disservizi software, come osservato negli ultimi giorni con varie piattaforme. C’è stata una proroga della scadenza, per oggi alle ore 14, quando insomma il sito è andato in tilt nella scorsa settimana. Il problema è che la situazione non è cambiata e molti giovani che stanno provando ad inoltrare questa domanda sul portale del Dipartimento per le politiche giovanili, sono impossibilitati a terminare tale procedura.

Un servizio che non funziona e che attualmente non sembra migliorare, eppure ormai le ore a disposizione per procedere con le iscrizioni stanno terminando. Con molta probabilità c’è stato un sovraccarico di iscritti, tante richieste che il server non riesce a supportare, sia per chi si muove attraverso lo SPID e sia per chi sta utilizzando invece la carta d’identità elettronica.

Gli utenti hanno cercato di loggarsi da diversi browser o dispositivi, ma nulla è cambiato, il sito del Servizio Civile continua ad essere down. Per ora non sono arrivate comunicazioni a riguardo, ma tanti candidati si trovano ad essere esclusi dalla possibilità di prendere parte al Servizio Civile per un problema del sito.

Probabilmente arriveranno comunicazioni sul da farsi nelle prossime ore, si presuppone che venga nuovamente prolungato il tempo per dare la possibilità ai tanti giovani di inoltrare la loro candidatura. Quello che si può fare è quindi solo attendere che il sito venga sbloccato, non saranno di certo tagliate fuori tutte quelle candidature rimaste in sospeso per colpa del disservizio capitato al sito del Servizio Civile.

Attendiamo nuovi aggiornamenti sulla questione per capire quando sarà ripristinato il corretto funzionamento del portale del Dipartimento per le politiche giovanili. Dunque, se anche a voi oggi non funziona il sito con cui inviare la domanda per Servizio Civile Universale 2024 online, sappiate che non siete gli unici.

