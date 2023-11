Occhio al Black Friday Zara con offerte online di dubbia origine

Non ce la sentiamo di parlare di truffa al 100%, ma invitiamo ugualmente i nostri lettori a fare molta attenzione al Black Friday Zara, in merito ad alcune offerte che pare siano disponibili online. Se da un lato la proposta di Trenitalia si è effettivamente rivelata una fake news, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi attraverso alcune comunicazioni ufficiali diramate dalle autorità, ci sono dei concetti differenti che dobbiamo prendere in considerazione oggi 22 novembre qui in Italia.

Bisogna fare attenzione al Black Friday Zara con offerte online di origine non chiarissima

Cosa vogliamo dire? Semplicemente, in vista del tanto atteso evento in programma nel fine settimana, con promozioni sparse in tutto il mondo coi principali store in prima linea, qualche brutta sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. Se invitiamo chi ci segue a fare più attenzione al Black Friday Zara con offerte online di dubbia origine, il motivo è semplice: sono state portate alla nostra attenzione alcune pagine web e sui social che apparentemente non rimandano al sito ufficiale dello store.

Visitando quest’ultimo, abbiamo appreso ad esempio che non ci siano (almeno per ora) sezioni specifiche dedicate al Black Friday. Questo non esclude “a prescindere” che possano essere proposte offerte interessanti tra la fine di questa settima e l’inizio della prossima, ma al contempo è doveroso fare attenzione. Qualora doveste imbattervi in promozioni allettanti riguardanti il brand in questione, con rimandi ad ambienti web “esterni”, il nostro consiglio è di contattare telefonicamente l’assistenza di Zara per verificare che sia tutto autentico.

Ad oggi, è questa l’unica arma in nostro possesso per evitare spiacevoli imprevisti con il Black Friday Zara e, soprattutto, con le classische offerte online di dubbia origine. In questo particolare periodo dell’anno, infatti, i malintenzionati provano e proveranno nei prossimi giorni ad approfittare dell’elevata propensione all’acquisto da parte degli utenti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.