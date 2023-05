nVidia questa sconosciuta: il titolo (ora corretto) del Corriere la disconosce. Del resto cos’è nVidia? Nata negli anni ’90 in California è solo stata uno dei leader indiscussi del settore GPU, idolo di molti giocatori con la serie di schede grafiche “GeForce”.

Attualmente, produttore del cuore pulsante dell’iconica e vendutissima console Nintendo Switch, “superprocessore” nato per il settore automobilistico e per i Tablet finito ad essere il cuore battente della prima console “ibrida” nel grande mercato, in grado di essere sia tablet che console fissa.

È dagli anni ’90 che nVidia è ovunque, e la “febbre del Crypto” che ha portato utenti a comprare (e spesso strapagare) schede video per usare le loro GPU per “minare”, calcolare incessatamente blockchain in cambio di bitcoin ha contribuito a rendere i suoi prodotti oggetto del desiderio.

Parte del Metaverso, produttore dell’infrastruttura hardware usata anche da colossi dell’AI, leader in borsa e, punto fermo dell’industria hi-tech degli ultimi trent’anni.

Eppure, per qualche ora, “l’azienda semisconosciuta che fa i chip dell’AI”.

nVidia questa sconosciuta: il titolo (ora corretto) del Corriere la disconosce

Una startup diciamo, robetta da poco. Le solite “cose da nerd” insomma. Del resto, chi ha mai visto una Nintendo Switch? Chi ha mai usato un PC, o un Macintosh?

Chi ha mai comprato una scheda video?

Certo, alla fine l’errore nel titolo è stato rettificato e, si sa, non è l’autore dell’articolo che sceglie i titoli, se non raramente. Abbiamo però fatto in tempo ad archiviare la versione precedente dell’articolo.

Versione che ci strappa un sorriso.

