Ci segnalano un video in cui un “nuovo iscritto al WEF manda a quel paese Klaus Schwab e l’NWO”. Uno spezzone di poco più di un minuto nel quale una figura elegante e con un tatuaggio sul collo ringrazia per tutti per l’occasione di urlare rabbiosamente a Schwab un suo “Fancu*o!” spingendolo alla fuga.

Si tratta di un contenuto satirico ridiffuso in modo artefatto per vero.

Nuovo iscritto al WEF manda a quel paese Klaus Schwab e l’NWO

Il video è infatti l’opera di Damon Imani, content creator di origini iraniane residente in Danimarca il quale descrive il centro della sua opera come video satirici su vari eventi di attualità apparsi su diverse testate giornalistiche anche di peso.

Damon Imani è anche l’elegante e giovanile figura nel video virale, del quale è quindi autore, regista e interprete principale.

Ovviamente le scene con Schwab messo in fuga dal suo rabbioso attacco sono state montate con la tipica magia del teatro, e prese dolorosamente sul serio.

Lo stesso Imani ha insistito sul tema confermado sì che si trattava di video satirico, ma che il contenuto era vero perché interpretava il suo sentire e, all’apparenza, quello di parte dei suoi followers.

Conclusione

Il video in cui il “nuovo iscritto al WEF manda a quel paese Klaus Schwab e l’NWO” al Forum di Davos è la creazione satirica del content creator Damon Imani, che è regista e inteprete principale del corto.

