Nuove insidie sul video di Michelle Comi con Er Brasiliano: le strade da evitare

Da oltre un mese a questa parte circola in rete il video di Michelle Comi con Er Brasiliano. Da un lato quella che viene definita “influencer” sui social per i contenuti pubblicati negli ultimi anni, dall’altro un personaggio apparso anche in alcuni show televisivi, non solo per le sue posizioni abbastanza estreme su alcuni temi sociali. Insomma, due soggetti che, soprattutto sui social, sono stati capaci di ritagliarsi uno spazio ed un pubblico significativo, pur con ragioni e con estrazione culturale differente.

Occhio alle fonti quando pensate di scaricare il video di Michelle Comi con Er Brasiliano oggi

In un contesto del genere, come si può facilmente immaginare, ha fatto molto rumore la pubblicazione del video di Michelle Comi con Er Brasiliano. I due, infatti, hanno una relazione non meglio specificata e, durante il mese di maggio, hanno annunciato la diffusione di un filmato in momenti di intimità. Inutile specifica che si tratti di un contenuto per adulti e che, come sempre avviene in circostanze simili, sia necessario tenere gli occhi aperti per evitare di andare incontro a sgradevoli sorprese.

Si tratta di linee guida che abbiamo provato a fornirvi anche il mese scorso, come si nota dal nostro articolo pubblicato subito dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito. In pratica, ci sono malintenzionati che sfruttano la diffusione del video di Michelle Comi con Er Brasiliano per far girare virus e malware. Insomma, pacchetti da fonti non verificate, che circolano con l’inganno per sfruttare la curiosità ed ingenuità di utenti meno esperti.

Se proprio non potete fare a meno di procedere con il download del video di Michelle Comi con Er Brasiliano, vi consigliamo di recarvi nei canali Telegram ufficiali dei due personaggi in questione. Ovviamente, scaricate solo il filmato inviato da loro, perché le insidie in un contesto del genere sono sempre dietro l’angolo per il pubblico.

