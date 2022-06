Nuove categorie per il Grammy: miglior colonna sonora di videogiochi, premio di valore sociale e altri

Nuove categorie per il Grammy: e molte di queste dimostrano l’evoluzione della società.

Sembrano anni luce, ma era solo il 1982 quando per la Pretura di Torino (sentenza del 25.05.1982) i videogames erano “aggeggi creati per sollevare dalla noia gente sfaccendata”.

E dalla cerimonia dei Grammy 2023 la “miglior colonna sonora per videogiochi o intrattenimento multimediale” sarà tra le categorie espressamente inserite tra i premi.

Molti videogiochi infatti ormai sono opere di intrattenimento complesse, spesso con colonne sonore di gran pregio scritte da artisti di fama mondiale.

Ci sono concerti di colonne sonore, come “La Sinfonia delle Dee” per le OST della saga di Zelda in grado di radunare un gran numero di fan.

Era solo una questione di tempo prima che il CEO della Academy riconoscesse la necessità di “onorare le diverse tipologie di creatori”.

Ma se l’introduzione di una categoria per videogiochi è quella che colpisce più l’ascoltatore medio, non è l’unica.

Oltre alla categoria delle colonne sonore di videogiochi, saranno premiati il cantautore non classico dell’Anno, scelto in base all’eccellenza ed alla consistenza della sua produzione.

Ma anche la miglior performance di musica alternativa, la miglior performance nel genere “Americana” e il miglior album registrato di poesia, sia musicata che narrata.

Un Award speciale al merito sarà riconosciuto da un apposito comitato e ratificato per le canzoni che promuovono temi sociali legati all’attualità, pace ed empatia.

Tutte cose di cui abbiamo un enorme bisogno.

Immagine tratta dall’account Instagram del Grammy Awards.

