“Nuova Santa Clause Cercasi”, i bambini inneggiano a Satana nella nuova serie Disney+? Facciamo chiarezza

“We Love You Satan”, questa la frase che comparirebbe in una scena della nuova serie TV Nuova Santa Clause Cercasi disponibile su Disney+.

L’allarme è stato lanciato su Facebook da un profilo che ha pubblicato un brevissimo video per mostrare la scena incriminata.

L’autrice del post mostra la scena in cui i piccoli protagonisti cantano e ballano con una lettera tra le mani, e quando di dispongono in fila formano la scritta: “We love you Satan”.

Pronti per nuova miniserie in uscita per Natale in casa Disney, dal titolo “Nuova Santa Claus cercasi”?

E che non ce lo vogliamo mettere un bel “I love you Satana” (TI AMO SATANA) in bella vista, pubblicizzato da dei bambini?

Come sempre le cose le fanno sotto la luce del sole, per chi ha occhi per vedere.