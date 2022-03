Nuova bufera sul Professor Orsini: “Se Putin usasse l’atomica, Europa moralmente responsabile”

Fa nuovamente discutere il Professor Orsini, di recente finito al centro di polemiche per alcune sue uscite televisive in merito al conflitto tra Russia ed Ucraina. Dopo aver approfondito la questione relativa alla sua scomparsa da WikiPedia, come avrete osservato attraverso un articolo pubblicato pochi giorni fa sul nostro sito, oggi bisogna prendere in esame un suo recente intervento in RAI. Alcuni utenti, infatti, ci segnalano se siano autentiche alcune dichiarazioni che gli vengono attribuite in merito alla bomba atomica di Putin.

Cosa ha detto il Professor Orsini su Putin e sulla bomba atomica

Quali sono state le dichiarazioni del Professor Orsini al cospetto di Bianca Berlinguer, a proposito di Putin e della bomba atomica? Come si può notare attraverso il video estratto da Cartabianca e disponibile per tutti su Twitter, a suo modo di vedere qualora il leader politico russo dovesse decidere di utilizzare una testata nucleare, a quel punto “l’Europa sarebbe moralmente corresponsabile”. Parole che hanno innescato pesanti polemiche sui social tra coloro che sostengono la sua tesi e chi, invece, la boccia senza voler sentire ragioni.

In questo caso, noi non possiamo fare altro che recuperare il frammento di Cartabianca in cui è stato toccato l’argomento dal Professor Orsini, per poi sottoporlo alla vostra attenzione. La questione della contestualizzazione del suo discorso, per forza di cose, va oltre il nostro lavoro. Il docente, che di recente ha lasciato Il Messaggero, ritiene in buona sostanza che anche sul conflitto in Ucraina ci fossero state avvisaglie che l’Europa e gli esperti di settore hanno ignorato.

Il rischio, dal suo punto di vista, è che lo stesso possa avvenire con la bomba atomica. Insomma, le immagini ci sono e chiunque potrà inquadrare come meglio crede le parole del Professor Orsini a proposito del possibile utilizzo della bomba atomica da parte della Russia, con relative responsabilità dell’Europa.

