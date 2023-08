Non richiamate 8938933057 dopo il finto SMS “servizio pubblico per il cittadino” in Italia

Occorre tenere seriamente gli occhi aperti e non richiamare per alcun motivo il numero 8938933057, soprattutto nel caso in cui abbiate ricevuto il finto SMS “servizio pubblico per il cittadino” in Italia. Si tratta di un messaggio che veicola informazioni false, ma secondo quanto appreso in questi giorni non ci si limita alla fake news, visto che il tutto si concretizza con una vera e propria truffa. Proviamo a capire una volta di più in cosa consiste il “wangiri“, per evitare che gli utenti meno esperti si ritrovino con spiacevoli sorprese.

Ignorate il numero 8938933057 dopo il finto SMS “servizio pubblico per il cittadino”: il messaggio è una truffa

Abbiamo parlato abbondantemente del pericolo in questione, come avete osservato con il nostro articolo pubblicato durante lo scorso fine settimana. Rispetto ad allora, sono venute a galla ulteriori varianti dalle quali occorre stare alla larga, incentrate soprattutto su numeri differenti che non dobbiamo richiamare per alcun motivo al mondo. Detto questo, è importante capire per quale ragione si debba ignorare il numero 8938933057 dopo il finto SMS “servizio pubblico per il cittadino” in Italia.

Il messaggio in questione rientra nel discorso del wangiri. In pratica, i truffatori mirano a farvi richiamare un numero, affinché possa essere azzerato il vostro credito telefonico mediante abbonamenti a servizi indesiderati. Tutto questo cosa vuol dire? Oltre a cestinare subito il numero 8938933057 dopo il finto SMS “servizio pubblico per il cittadino” in Italia, la semplice ricezione del messaggio descritto nuovamente oggi non comporta nulla.

Insomma, fondamentale tranquillizzare tanti italiani, ma al contempo occorre far presente come si materializzi la truffa associata ad un messaggio giunto a diversi utenti. A prescindere dalle conseguenze, comunque, occorre eliminare prima possibile la minaccia, ma soprattutto ignorare senza dubbio alcuno il numero 8938933057 dopo aver ricevuto il finto SMS “servizio pubblico per il cittadino” in Italia

