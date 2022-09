Non ha senso prendersela con Cristiano Iovino come amante di Ilary Blasi: si usino bene i social

La notizia del giorno, in Italia, riguarda lo sfogo di Francesco Totti, che dopo settimane di silenzio ha deciso di raccontare la sua verità sulla separazione da Ilary Blasi, la quale viene ora associata a Cristiano Iovino nelle vesti di amante. Come abbiamo avuto modo di evidenziare tempo fa con altri articoli, quando avevano preso piede altri nomi per il suddetto “ruolo”, valgono gli stessi principi di sempre. L’ex Capitano della Roma, almeno per ora, ha deciso di non citare questa persona, pur facendo emergere una certa avversione nei suoi confronti.

Perché prendersela con Cristiano Iovino come amante di Ilary Blasi?

Allo stato attuale, subito dopo la pubblicazione dell’intervista rilasciata da Francesco Totti, in tanti hanno deciso di prendersela con Cristiano Iovino, in quanto presunto amante di Ilary Blasi. La storia risalirebbe al 2021, se non altro perché alcune testate proprio in quel periodo hanno iniziato a concentrarsi sull’influencer che nella vita fa il personal trainer. Tra un post e l’altro su Instagram (e non solo), si ha la percezione che non tutti usino bene i social.

Allo stato attuale, dunque, non ci sono i presupposti per essere certi che sia stato effettivamente Cristiano Iovino l’amante di Ilary Blasi, fermo restando che in realtà non si possano nutrire certezze neanche sul tradimento in sé. Anche se fosse, poi, nessuno avrebbe il diritto di prendersela con nessuno. Fatta eccezione per i diretti interessati, visto che l’ex coppia con ogni probabilità finirà in tribunale. Per ammissione proprio di Totti nella suddetta intervista.

Vedremo come andranno le cose tra le persone coinvolte, ma ad oggi ribadiamo l’invito a tutti affinché si lascino in pace le persone coinvolte, anche perché Totti ha deciso di non menzionare esplicitamente Cristiano Iovino come amante di Ilary Blasi, a differenza di quanto venga detto in queste ore sui social.

