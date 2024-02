Non farti ingannare: come evitare di perdere dati online nel 2024

Il mondo del web viaggia oggi alla velocità della luce: per questo è importante essere sempre vigili, sia in termini di condivisione delle proprie informazioni, ma anche in merito ai siti visitati, in quanto perdere i propri dati è più semplice e frequente di quanto si immagini.

Nelle prossime righe ti indicheremo quali sono le principali truffe online degli ultimi tempi e ti spiegheremo l’utilità del gestore delle password, al fine di proteggere i propri dati e le proprie informazioni da attacchi nemici.

Le truffe online più diffuse negli ultimi anni

Sempre più persone navigano nel mondo del web: al suo interno è possibile trovare qualsiasi cosa, ed è davvero difficile resistere al suo fascino, poiché si tratta di uno strumento che rende estremamente semplice reperire informazioni e che semplifica la nostra vita.

Nonostante ciò, non tutte le persone che sfruttano il web lo sanno utilizzare al meglio, e questo è causa di numerose truffe online. Tra le truffe più diffuse nel web, troviamo:

Phishing : si tratta della truffa più diffusa e, in genere, avviene via e-mail; consiste nell’inviare messaggi che, a primo impatto, sembrano affidabili (es. provengono da istituti bancari o hanno un aspetto molto professionale), ma che contengono richieste di informazioni personali e dati sensibili.

: si tratta della truffa più diffusa e, in genere, avviene via e-mail; consiste nell’inviare messaggi che, a primo impatto, sembrano affidabili (es. provengono da istituti bancari o hanno un aspetto molto professionale), ma che contengono richieste di informazioni personali e dati sensibili. Ransomware : chi non è mai stato soggetto a truffe di questo genere? Consistono nello scaricare file malware (sotto forma di applicazioni, video etc.), che, una volta aperti o installati, agiscono sui dati storicizzati sul dispositivo dell’utente, procedendo poi alla diffusione delle informazioni, alla richiesta di denaro al seguito della crittazione dei dati trovati, o altro ancora;

: chi non è mai stato soggetto a truffe di questo genere? Consistono nello scaricare file malware (sotto forma di applicazioni, video etc.), che, una volta aperti o installati, agiscono sui dati storicizzati sul dispositivo dell’utente, procedendo poi alla diffusione delle informazioni, alla richiesta di denaro al seguito della crittazione dei dati trovati, o altro ancora; Negozi online falsi: sempre più spesso si incappa in negozi online con prezzi molto vantaggiosi e dal design molto accattivante. Di frequente, però, questi e-Commerce non sono altro che delle vetrine pensate per ottenere i dati delle carte di credito dei compratori e/o effettuare transazioni “one-shot” per incassare denaro in maniera illecita.

Non bisogna dimenticare poi anche l’ingegneria sociale, che consiste nell’ottenere informazioni personali e sensibili da utenti “meno avvezzi”, o ancora la truffa di impersonificazione.

Quest’ultima tecnica comprende l’impersonificazione vera e propria di un utente (esempio: fingo di essere Mario Rossi), al fine di ottenere informazioni e dati sensibili (esempio: dati bancari, numeri di telefono, password di accesso a portali etc.).

Come evitare di farsi ingannare?

Evitare di farsi ingannare da queste truffe non è affatto semplice; capita anche agli utenti più esperti di cadere in trappola, in quanto gli hacker sono sempre di più e sempre più bravi nel mettere a punto le proprie truffe.

Opta per un gestore delle password per mantenere al sicuro le tue chiavi

Un gestore delle password (o “password manager”) non è altro che uno strumento, proposto sotto forma di applicazione o servizio, che permette di creare e archiviare chiavi di accesso in maniera crittografata.

Utilizzare un gestore delle password consente di controllare gli accessi alle applicazioni ed ai siti sui quali si è registrati: se non si dispone della chiave di accesso a tale gestore, non sarà possibile accedere e reperire informazioni sensibili.

Attualmente, sul mercato esistono numerosi password manager, che, al costo di un cappuccino, offrono la possibilità di gestire in modo sicuro e conveniente le proprie credenziali online, garantendo una maggiore sicurezza e facilità d’uso.

