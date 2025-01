No, Timothee Chalamet non è Il Giovane D’Alema su Rai1

No, Timothee Chalamet non è Il Giovane D’Alema su Rai1: siete caduti in un caso di “meme asceso”, quella battuta che è così virale che tutti ci vogliono credere. Perché la battuta sia riuscita o perché il comprendonio del lettore medio dopo decenni di fake news è crollato ai minimi storici non ci è dato saperlo.

Ma l’origine di tutto è proprio una pagina di memes, Hipster Democratici su Threads.

L’immagine è tratta da una card di Rai News che raffigura Timothée Chalamet a Roma per la prima italiana di “A Complete Unknown”, il biopic su Bob Dylan.

La somiglianza con le chiome di D’Alema ha fatto il resto, scrivendo quindi la battuta ascesa.

