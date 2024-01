No, Samsung non ha iniziato le vendite del nuovo Samsung S24 in Russia

Un clickbait russo, al confine con la disinformazione ci viene segnalato dai nostri contatti, la notizia per cui Samsung avrebbe cominciato le vendite nuovo Samsung S24 in Russia.

Che il nuovo S24 sia arrivato in Russia è un fatto, ma non è un fatto voluto o desiderato da Samsung.

No, Samsung non ha iniziato le vendite del nuovo Samsung S24 in Russia

La chiave del mistero è importazione parallela, ed è il modo con cui i Russi si procurano gli oggetti del desiderio Occidentale che a gran voce dichiarano non essergli necessari, ma sono pronti a strapagare (rinunciando alla garanzia del produttore nel processo) facendoseli inviare dalle frontiere di paesi non soggetti a sanzioni disposti a venderli.

Si tratta di una vera e propria “tratta legalizzata” in cui la Russia compra beni probiti da paesi non aderenti alle sanzioni disponibili a rivendere loro della merce, con spese che si scaricano sull’acquirente finale.

Infatti, almeno dai tempi della Guerra Fredda, in Russia la pirateria informatica e l’importazione parallela non sono solo legali, ma apertamente incoraggiate come un “atto patriottico”, che rende possibile usare liberamente, piratare e clonare i prodotti dell’Occidente “ostile”.

Come si possa considerare beneficio post bolscevico importare cellulari di lusso è un mistero per le prossime generazione, fatto sta che i cellulari Samsung non arrivano mediante Samsung, che anzi ha negato ogni rapporto diretto coi venditori Russi in risposta a post riportanti l’agenzia di stampa orientale ma mediante importatori come “Inventive Retail Group“.

Un indice di tale teoria è nel prezzo: 190mila Rubli per un S24 Ultra da un 1TB (1900 Euro circa) a fronte del prezzo al lancio di 1800 circa scontato a 1600 del prodotto come venduto nei mercati Occidentali.

Ovviamente l’importazione parallela non consente i vantaggi dell’importazione ufficiale.

I Samsung arriveranno, ma comprati dal Kazakhistan e dagli Emirati Arabi Uniti in una nazione costretta a comprare i ricambi per computer dai portali di eCommerce Cinesi con effetti sull’indotto della riparazione.

