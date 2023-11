No, questo video raffigura un bombardamento per davvero (nel 2021)

La raffica di fakenews che abbiamo visto sul conflitto di Gaza si è rapidamente tramutata in una raffigurazione plastica della favola del corpus attribuito ad Esopo “Al Lupo, Al Lupo!”

In entrambi i casi abbiamo una serie di fake news su fuochi di artificio spacciati per bombardamenti, mercenari Sudanesi diventati “civili Palestinesi in cerca d’acqua”, e quando arriva un vero video di bombardamenti, ancorché del 2021, nessuno vi crede più per lo stesso motivo per cui dopo mesi passati ad inventare allarmi, il pastorello bugiardo finì sbranato dai lupi mentre urlava per chiedere aiuto.

Il video ritrae la distruzione di un edificio a Gaza in un raid isrealiano del 2021, circostanza riportata da diversi media occidentali tra cui Reuters, mentre il video proviene da Al Jazeera.

Il bombardamento nasce da un conflitto tra Israele e Hamas iniziato il 10 maggio 2021 e terminato 11 giorni dopo, il 21 maggio, culmine di una serie di scontri nati dallo sfratto di diverse famiglie palestinesi dal quartiere di Sheik Jarrah.

Il video è quindi vero, ancorché del 2021, ed è un triste monito di quanto le fake news sviliscano la stessa realtà rendendo impossibile il confronto su una situazione già difficile e precaria.

