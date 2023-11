No, questo video non mostra Palestinesi bombardati con un drone mentre raccolgono acqua

Un video virale su X (ex Twitter) dovrebbe mostrare un presunto crimine di guerra Isrealiano, ovvero il bombardamento di civili inermi, con Palestinesi bombardati con un drone mentre raccolgono acqua

Ovviamente si tratta di un video del tutto decontestualizzato: si tratta sì di un bombardamento con drone, ma in Sudan (che non è la Palestina) che riguarda un gruppo di mercenari.

Il video tagliato e sottotitolato con la scritta “Water Tanks” omette tutta la parte in cui viene ripreso chiaramente il luogo dove si trova la presunta cisterna, evidenziando che si tratta di un deposito carburanti.

Si tratta del conflitto Sudanese, nel quale si sospetta peraltro la mano della Wagner, e i personaggi ritratti sono mercenari che fanno rifornimento di carburanti per le loro motociclette, ritrovandosi intercettati e colpiti dall’esercito

Non è la prima volta che video decontestualizzati vengono usati per descrivere inesistenti azioni Israeliane: una serie di fuochi di artificio in Algeria divennero infatti un “bombardamento al fosforo”.

Ovviamente non basta scrivere “water tank” con una scadente titolatrice su un video del quale si trova ancora l’originale sul portale “Sudan News”

