Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe contenere dei presunti macchinari responsabili delle piogge di sabbia. Una sorta di evoluzione delle “scie chimiche” con la solita musichina “di paura” acchiappalike messa a tavolino.

I misteriosi macchinari in realtà sono semplicemente delle mietitrebbie.

No, questo video non contiene la creazione delle piogge di sabbia, ma delle mietitrebbie

Il video che le ritrae come tali circola almeno dal 2019, e in questi anni molti hanno provato a reinterpretarle come macchinari per far piovere sabbia.

In realtà, come si evince da video simili, coltivare per mezzo di mietitrebbiatrici e aspirare il grano consente raccogliere grandi quantità di prodotto in modo rapido evitando di lasciarlo marcire.

Ovviamente il terriccio (non sabbia) semplicemente ricade per terra anziché volare nei cieli ed attraversare i confini di interi paesi.

Non è del resto la prima volta che piogge sabbiose vengono accostate ad improbabili fenomeni di geoingegneria o altre creazioni artificiali.

