Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok che dovrebbe contenere un “Rabbino che parla a nome degli ebrei”. Ammettiamolo: siamo ancora in un paese libero e, sia pur con le sue contraddizioni (come tutti i paesi del mondo) anche Israele lo è.

Passiamo quindi a due temi fondamentali: per prima cosa non esiste una “figura leader tra gli ebrei”, quindi il personaggio nel video, Yisroel Dovid Weiss parla a nome suo e di nessun altro.



Per seconda cosa, scopriamo che in realtà in ambienti religiosi le sue idee sono piuttosto invise, tutt’altro che condivise e maggioritarie, anzi.

No, questo non è un “Rabbino che parla a nome degli ebrei”

Weiss è un fervente assertore della teoria secondo cui allo stato di Israele non dovrebbe essere consentito esistere.

Cosa che ovviamente lo mette in contrasto con la maggior parte degli abitanti dello stesso. Newyorkese, ha dichiarato che “Dovrebbero vietarci di avere uno Stato nostro, anche se fosse in un luogo arido e privo di popolazione.“, venendo criticato per aver tenuto tale discorso davanti a tale Ahmadinejad, da lui descritto come “Un uomo di fede che protegge gli Ebrei nella sua terra”.

Terra che, ricordiamo, è l’Iran.

Sedicente “Ebreo antisionista” è convinto che molti ebrei (ovviamente non lui e chi la pensa come lui) usino l’Olocausto come mezzo per ottenere simpatia dall’Occidente ed è convinto che secondo il mandato Biblico gli Ebrei dovrebbero vivere in esilio fino alla Fine dei Tempi, quando l’Umanità sarà redenta nel suo complesso.

Teorie tutte queste al più assai minoritarie.

