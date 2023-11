No! Questi agricoltori non stanno gettando escrementi da McDonald’s per boicottare Israele

Ci segnalano i nostri contatti un video, lodato da account in favore delle proteste pro Palestina, che dovrebbe mostrare agricoltori che gettano escrementi da McDonald’s per boicottare Israele, insinuando che bisognerebbe fare lo stesso in tutto il mondo.

Il video, francese, effettivamente mostra il getto di escrementi ma per ragioni del tutto scollegate dal conflitto a Gaza tra Israele e Palestina

Il video contiene una protesta di agricoltori avvenuta in data 24 Novembre 2023 in Francia, e legata all’approvigionamento di carni.

Secondo le rappresentanze sindacali locali infatti i Fast Food in Francia importerebbero il 50% delle carni mentre l’agricoltura e la zootecnia francese subiscono una grave crisi con diminuzione delle stesse e conseguente riduzione della capacità produttiva e del reddito degli addetti del settore.

La compagnia ha risposto dichiarando di dover “diversificare” per mantenere la produzione ma che la carne acquistata soggiace alle stesse regole di sanità e mercato, proveniendo quindi dalla Francia e, per la parte mancante, da Irlanda e Paesi Bassi.

La protesta non è quindi legata ad Israele, che non rientra neppure nel novero degli importatori contestati, citati nel precedente paragrafo.

Prima che vi salti in mente di riciclare la bufala, ricordiamo che in Italia McDonald’s Italia si impegna con accordi di filiera a favorire la produzione locale mediante un accordo firmato insieme a Coldiretti, Inalca e A.I.A.

Conclusione

Nessun fast food della catena McDonald’s in Francia usa carni israeliane, e infatti gli agricoltori ritratti nel video non stanno gettando escrementi da McDonald’s per boicottare Israele, ma per protestare contro l’uso di carni irlandesi e dei Paesi Bassi.

