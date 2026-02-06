No, questa non è una foto di Obama e George Clooney che riguarda gli Epstein files

Ci segnalano i nostri contatti una presunta foto di Obama e George Clooney che riguarda gli Epstein files. In realtà si tratta di una vecchia bufala che abbiamo già affrontato rilanciata in “salsa Epstein” per renderla nuovamente virale.

L’avevamo infatti ampiamente descritta in questo articolo di luglio del 2025.

Il post originale deriva dall’account X ora soppresso “WinstonCovfefe”, account creato con una immagine stock al posto del profilo e un nome falso che nello stile caro agli “anon di 4chan” inneggia al Tycoon Trump sotto forma di meme.

“Covfefe” infatti era un bizzarro errore tipografico, un post apparso sull’account Twitter (antesignano di X prima del Rebrand) di Donald Trump che il magnate come al solito virò in suo favore trasformando in un meme per fan e iniziati, tra cui i MAGA e la comunità QAnon su 4chan, i “Patrioti” convinti che Trump e un misterioso “Patriota Q” lancino loro messaggi segreti che riveleranno loro i piani del Tycoon per dominare il mondo.

Winston Covfefe era uso postare contenuti complottisti e fake news in favore di Trump, applicando una strategia tipica della cospirazione di Pizzagate: l’abuso della formula dubitativa.

Ovvero prendere foto e contenuti assolutamente normali e “far finta di chiedere se essi contengano contenuti sconvenienti e volgari e cosa andrebbe fatto se l’ipotesi fosse vera”.

Si tratta di una forma di trolling tossico chiamata sealioning, una forma di anatocismo delle domande. Presenti uno scenario lurido e privo di prove come una semplice ipotesi, tempesti di domande chiunque ti faccia notare che ti stai indignando per uno scenario che esiste solo nella tua testa e qualora ti imbatti in un soggetto che non si piega alla tua tempesta di domande lo accusi di volere lo scenario.

Riassumendo

“Io non so se in questa foto George Clooney sta violentando un bambino a Como con Obama, ma se così fosse sarebbe grave e bisognerebbe arrestare tutti i Dem che mangiano i bambini nella Pizza e li violentano”

“Hai prove di quello che stai dicendo?”

“Stai difendendo lo stupro? Sei un dem che mangia i bambini?”

In realtà la foto è stata pubblicata a seguito di una vacanza sul lago di Como nel 2019, alla presenza di reporter di diversi organi di stampa Americani ed Italiani e, comprensibilmente, delle autorità di polizia locale.

Ipotizzare che le intere autorità civili e giudiziarie di Como assistano ad uno stupro pedofilo senza battere ciglio è uno dei capisaldi di tutte le teorie del complotto. Come per la teoria delle scie chimiche, la teoria della programmazione predittiva, delle False Flag (la teoria per cui i principali attentati sulla stampa siano messe in scena dei poteri forti e le vittime attori pagati per manipolare i sentimenti…), la teoria del Pizzagate si basa sul fatto che le autorità civili e giudiziarie di tutto il mondo siano use allo stupro ed al consumo alimentare di infanti, e solamente Donald Trump, Putin e i loro amici possano fermarli.

Fallendo peraltro ripetutamente, arrivando all’ammissione che il misterioso Patriota Q esiste, avrebbe potuto dominare il mondo ma la defunta Regina Elisabetta ha incaricato Sergio Mattarella in persona di sconfiggerlo e costringerlo all’impotenza.

La verità nelle foto

Come descritto da Snopes, la presunta immagine di George Clooney che a scelta dei commentatori si cala i pantaloni per abusare di un bambino davanti a Barak Obama “sconvolto” è semplicemente George Clooney che si aggiusta la cintura, come chiunque indossi giacca e pantaloni talora fa, con Obama che guarda altrove perché, ovviamente, non spendi il tuo tempo a guardare un tizio solo perché è su una barca con te.

In nessun video, resoconto delle autorità o raffigurazione dell’evento si vede un bambino che lascia la nave, e prima che un complottista a caso dichiari che “ovviamente” esso è stato cucinato e ingurgitato sul posto (sia pure alla presenza delle autorità), semplicemente tutte le foto dell’evento non contengono bambini.

E il presunto bambino è riconoscibile secondo Snopes in un soggetto adulto che in quella inquadratura particolare era seduto, quindi sembrava più basso.

Semplicemente quindi siamo dinanzi all’ennesima teoria del complotto priva di costrutto.

La bufala è tornata sulle ali della teoria degli Epstein Files, nuovo feticcio del complotto nato dalle investigazioni sul caso Epstein in cui ogni parte politica accusa i rappresentanti dlel’altra di essere parte dell’”Elite pedofila e satanista che governa segretamente il mondo” incarnata dal caso Epstein stesso.

Peraltro, la stessa aderenza della teoria di 4Anon e dell’elite pedosatanista assume un peso diverso considerando come l’attenzione di Epstein alla “cultura nerd” sembra confermata inoltre da almeno un incontro accertato con l’amministratore di 4Chan, imageboard a sfondo nerd famosa per aver diffuso teorie del complotto come Pizzagate, in retrospettiva tentativo di banalizzare il tema dell’abuso su minori e di gruppi di potere trasformando il tutto in un allucinato “I dem mangiano i bambini sulla pizza” e nascita del complotto di 4anon, allucinato supereroe re di tutte le spie e amicone dell’attuale POTUS.

