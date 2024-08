Il ritorno della bufala della Task Force Adrenocromo in Ucraina

Ci segnalano i nostri contatti un post che descrive le improbabili gesta di un gruppo di militari al soldo di Putin della “Task Force Adrenocromo” inviati a salvare i bambini torturati dagli Ucraini per estrarre la misteriosa sostanza che, ingerita ad esempio sulla pizza (e non stiamo scherzano) o iniettatata conferirebbe l’immortalità ai membri mondialisti delle Elite dei “Poteri Forti”

Ovviamente non solo una bufala, ma una bufala vecchia quanto il conflitto e anche di più, che affonda le sue radici nel vero e proprio mito fondante dei QAnon, i complottisti filoTrump (e ultimamente pro-Russia) onnipresenti nelle teorie del complotto, la “cospirazione di Pizzagate”.

La storia della bufala dell’Adrenocromo

Secondo la teoria del complotto di Pizzagate il “Patriota Q”, capo di tutte le spie del mondo, bellissimo e ricchissimo, servitore fedele di Trump e da questi incaricato di uccidere tutti i seguaci dei Poteri Forti, avrebbe scoperto una cospirazione comprendente personaggi come Hillary Clinton, Katy Perry, Obama e altri rappresentanti dei “Poteri Forti” intenti a mangiare i bambini sulla pizza.

Mangiando la carne dei bambini, o suggendone il sangue, essi otterebbero l’adrenocromo, sostanza in realtà facilmente reperibile in farmacia come antiemorragico, sostanza per lo stesso Patriota ammantata del potere mistico di conferire immortalità, giovinezza e “sballare” chi la assume meglio della droga più potente.

Come molte teorie del complotto nate da QAnon, nota imageboard a tema fascio-nerd, questa teoria affonda le sue radici nel mondo del cinema, dei fumetti e dei cartoni animati: in questo caso nel film Paura e delirio a Las Vegas, dove l’adrenocromo viene descritto falsamente come una sostanza psichedelica più potente e rara dell’LSD e desiderata dai personaggi.

Da allora si sono moltiplicate le presunte apparizioni della sostanza, nonché sono stati introdotti nuovi modi per ottenerla, ad esempio rinchiudendo dei bambini in “Basi Militari Sotterranee” (chiamate “DUMB”, acronimo che significa anche “Scemo” o “Stupido”, mezzo per deridere gli stessi complottisti) e “Frollati” con la paura per poi essere privati dell’adrenocromo quando il terrore avrà dato allo stesso poteri ancora più sovrannaturali.

Il Patriota Q capo di tutte le spie sarebbe quindi araldo di una campagna per portare Trump e Putin al dominio del mondo e sconfiggere i Poteri Forti: ostacolata dal suo mortale nemico, l’agente segreto Sergio Mattarella (anche questo purtroppo non ce lo siamo inventato…) non solo pari per potenza e conoscenza al Patriota, ma ad esso così superiore da essere l’unico membro dei “Poteri Forti” che non ha dovuto usare l’adrenocromo o la clonazione per salvarsi dagli attacchi di Q perché l’ha fisicamente sottomesso e costretto alla resa.

Il ritorno della bufala della Task Force Adrenocromo in Ucraina

Il passo successivo era ambientare la bufala in Ucraina: improbabili foto di installazioni militari dismesse in Norvegia e del tutto vuote e muri di testo di “funzionari dell’OMS” (tanto per tirare in mezzo il tema novax) pronti a giurare di aver visto i bambini torturati in Ucraina hanno importato il tema in Ucraina.

Giusto in tempo per cercare di scagionare Putin dalle gravissime accuse tutt’ora pendenti alla Corte dell’Aia per aver deportato bambini Ucraini in territorio Russo, rimuovendoli dai territori occupati come parte della campagna Russa di “russificazione” spacciata per denazificazione dell’Ucraina.

Secondo questa narrazione del tutto lunatica e complottista il Cremlino non starebbe deportando i bambini, ma li starebbe salvando dall’essere ingeriti dai Poteri Forti.

In questo sottostrato di bufale appare l’articolo che rilancia l’assurda notizia di “The People Voice”, già megafono delle peggiori teorie complottiste e xenofobe (ne abbiamo parlato qui), definito tra le fonti principali di diffusione di Fake News, megafono in passato proprio della teoria di Pizzagate e che nonostante neghi l’addebito ospita diversi casi di propaganda filorussa tra le sue pagine.

Tutto questo dipinge il quadro di una bufala grottesca, ma ben inserita nel quadro della Guerra Ibrida.

