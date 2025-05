La Florida vieta le scie chimiche e la geoingegneria per legge (che non esistevano da prima…)

La Florida vieta le scie chimiche e la geoingegneria per legge, e la memoria corre immediatamente ad una nota scena de Il Piccolo Principe di Saint Exupery.

La scena in cui il piccolo protagonista incontra il sovrano di un asteroide, noto per dare ordini inflessibili ma assai ragionevoli

“Se ordinassi”, diceva abitualmente, “se ordinassi a un generale di trasformarsi in un uccello marino, e se il generale non ubbidisse, non sarebbe colpa del generale. Sarebbe colpa mia”

E che quindi per mostrare il suo potere al piccolo viaggiatore delle stelle ordina dapprima al sole del suo mondo di tramontare “ma questa sera verso le sette e quaranta” e poi, non riuscendo a trattenere il Piccolo Principe con se, gli ordina di considerarsi suo ambasciatore e proseguire il suo viaggio.

In questo caso abbiamo un post che descrive una norma che vieta “L’iniezione,rilascio o dispersione, con qualsiasi mezzo, di una sostanza chimica, di una sostanza o di un apparato nell’atmosfera all’interno dei confini della Florida con l’esplicito scopo di influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l’intensità della luce solare.”

Sostanze chimiche, sostanze o apparati che allo stato della tecnologia non esistono.

Come abbbiamo visto in passato, sono esistiti esperimentti di inseminazione delle nubi, per stimolare la pioggia in nubi già presenti o “spezzare” nubi altrettanto presenti.

E guardacaso, proprio in California uno dei tentativi (con scarso risultato) di effettuare il Cloud Seeding fu tacciato di essere un tentativo di rilascio di scie chimiche, creando l’evoluzione di quella che sarebbe diventata l’odierna “norma contro le scie chimiche”, prova sventolata dai fautori della nota teoria del complotto della sua esistenza.

La NOAA, il Dipartimento per l’Amministrazione di Oceani e Atmosfera aveva già evidenziato come le scie chimiche e la geoingegneria non esistono. Esiste il cloud seeding, abbiamo visto con risultati talmente modesti da essere negligibili, e la NOAA è tenuta a tenere traccia ma non ha l’autorità per richiedere simili operazioni.

E neppure la tecnologia per modificare il clima (all’epoca si accusò il governo di creare uragani a comando per dispetto) o altre cose del genere.

A voler essere buoni, la norma così come è concepita bloccherebbe la ricerca sul Cloud Seeding, che già al momento è di efficacia disputata.

Usarla come elemento probatorio sull’esistenza delle Scie Chimiche o, peggio, come una “minaccia contro chi sparge le scie chimiche” ha tanto senso come dichiarare che le interpellanze parlamentari al riguardo (effettuate anche da noi) dimostrino il fenomeno.

Sostanzialmente creare una legge che impedisce alle persone qualcosa che non possono fare non prova che quel qualcosa esiste, ma crea una legge destinata a restare quiescente a lungo.

Posso ad esempio proporre una legge che impedisca alle donne bionde di dare fuoco ai capoluoghi di provincia e alle Città Metropolitane cavalcando potenti draghi sputafuoco, ma questo non dimostrerebbe l’esistenza dei draghi.

