Il cloud seeding in America non è cambiamento climatico antropico e non modifica il clima mondiale

Ci segnalano i nostri contatti un post virale per cui il cloud seeding in America provoca il cambiamento climatico mondiale e ondate di calore nel vecchio continente.

Si tratta di una lettura sviata e incompleta di testi scientifici, nonché di una vecchia teoria in cui ci siamo imbattuti in passato, quella che equipara il c.d. “cloud seeding” alle teorie sul cambiamento climatico indotto dall’uomo, la c.d. “geoingegneria” o modificazione climatica clandestina, ovvero occulta.

Del cloud seeding ne abbiamo già parlato diffusamente.

Riportammo all’epoca i pareri di chi lo definì una pratica affascinante quanto poco utile (enfasi su quel poco utile) nota per i trascurabili effetti positivi.

Enfasi, ancora, sul trascurabili.

Come ha spiegato per Linkiesta il dottor Sandro Fuzzi, associato di ricerca dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), una nube è sostanzialmente un agglomerato di goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio.

Se la nube è quella giusta, se ha la dimensione giusta, se i cristalli già vi sono in formazione si è sperimentato come usare ioduro di argento per accelerare o rallentare quel processo, arrivando quindi ad un limitato controllo della nube.

C’è chi dichiara di aver provocato pioggia in anticipo o disperso delle nubi.

Ma la cosa finisce qui

Prima di tutto perché devono comunque essere presenti nuvole da stimolare, del tipo giusto e altre condizioni ancora. In secondo luogo se si considera il dubbio che ancora rimane sull’efficacia stessa della tecnica, si comprende benissimo che meglio optare e contare su altri interventi

La “geoingegneria clandestina” e il controllo climatico mediante Scie chimiche sono e restano tutt’altra cosa. Fantasie, rispetto al limitato cloud seeding.

Ciò posto, lo studio citato come prova che gli esperimenti di Cloud Seeding in California possano influenzare il Vecchio continente analizza in realtà un caso così tremendamente specifico da essere di fatto irreale.

Ovvero il caso in cui il cloud seeding, descritto come geoingegneria non clandestina ma palese riesca in qualche modo che lo studio lega a condizioni future imprevedibili (quindi: il caso peggiore), a ridurre le già preesistenti temperature anomale nel 2050 ma tale effetto miracoloso si inverta rallentando la Circolazione meridionale atlantica,

Enfasi sul fatto che tale evento sarebbe prospettato solo come ipotesi accademica, nel 2050.

Come abbiamo visto, abbiamo già un reale cambiamento climatico da cui guardarci, ed ora, non tra 26 anni.

