Dove è finito il sangue di Bayan Abu Sultan? Cambiate angolazione

Ci segnalano i nostri contatti una serie di contraddittori post su Bayan Abu Sultan, la giornalista ferita a Gaza al Caffé Al Baqa di cui abbiamo già parlato.

I nuovi dubbi nascono da un video che giustamente fa chiedere ai commentatori “dove è il sangue?”, cercando di dimostrare che la giornalista non sia stata ferita davvero.

Ecco il video che sembra mostrarla senza alcuna macchia di sangue:

A volte basta semplicemente cambiare angolazione per accorgersi di quanto sia facile cadere nella trappola della fallacia ideologica: quando le nostre convinzioni guidano ciò che vogliamo vedere, rischiamo di confondere le opinioni per verità assolute.

Ecco un’altra angolazione:

Palestinian journalist Bayan Abu Sultan was injured following an Israeli strike on Al-Baqa cafe at Gaza City’s beach. Video shows her on her feet but visibly hurt. The full extent of her injuries is not yet known. pic.twitter.com/4IkELjhuIf

— War Machine (@WarMachinist) June 30, 2025