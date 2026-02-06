Tutti i nomi negli Epstein files sono coinvolti in attività criminali? La risposta è no: e non significa una buona cosa. Anzi.

Ci sono sostanzialmente diverse categorie, riconducibili in almeno tre macrogruppi nelle persone citate. Il primo vede persone direttamente coinvolte in reati facendo capo ad Epstein stesso. La seconda “osservati speciali” che il cerchio di potere facente capo ad Epstein, costituito da magnati, capitani di industria e celebrità, contavano di tenere sotto osservazione per poter trarre in futuro o nel diretto presente vantaggi dalle loro azioni. La terza, persone direttamente danneggiate dalle loro azioni.

Partiamo dall’ultima categoria: una serie di errori dovuti all’enorme quantità di dati pubblicati (superiamo al momento i tre milioni di files) hanno portato all’imperfetta censura, autoconfessa dal governo statunitense, di dati da cui desumere l’identità delle vittime di abusi sessuali del “cerchio magico di Epstein, che saranno soggette a censure successive ma a cagione della natura assai volatile di Internet, laddove quando un dato diviene pubblico è praticamente impossibile richiamarlo indietro, ormai sarà impossible proteggere la loro privacy.

La prima categoria riguarda le personalità coinvolte a vario titolo, legale o morale, con le attività di Epstein. Tra di esse troviamo ad esempio il Principe Andrea, privato dei suoi titoli e diritti reali a causa dello scandalo, Miroslav Lajčák, consigliere per la Sicurezza nazionale della Slovacchia dimessosi nonostante non vi siano indagini legali a suo carico in quanto secondo le mail diffuse avrebbe avuto scambi riguardo questioni diplomatiche e incontri sessuali con donne sull’isola di Epstein.

La seconda categoria riguarda osservati speciali: abbiamo visto recentemente come molti politici occidentali rientrano a pieno titolo nella seconda, con Epstein e la sua cricca intenti a osservare la politica estera internazionale con somma attenzione alla ricerca di occasioni di profitto e ricerca di nuovi mercati in ambienti economici le cui politiche venivano percepite come maggiormente vantaggiose.

Nella seconda vi sono anche intersezioni, come Peggy Siegel, pubblicista e manager delle celebrità, per questo vicina ad Epstein che sia pur continuando a dichiararsi estranea alle attività criminose dello stesso ha visto il suo nome legato alle stesse con evidente danno per le sue attività.

Compaiono anche asset finanziari e investimenti, come l’improbabile (eppur probabile, date le enormi somme di danaro in quegli ambienti) sogno di comprarsi il Milan in quanto “unico superclub di calcio europeo rimasto” e persino comunicazioni in cui Epstein commentava il moderno mercato dei videogiochi lodando il sistema a microtransazioni (quello in cui per ottenere vantaggi in alcuni giochi online devi spendere soldi reali e non valuta di gioco allo scopo di creare diverse classi di utenti) in quanto mezzo per indottrinare i giovani ed i nerd al capitalismo ed al consumo.

L’attenzione di Epstein alla “cultura nerd” sembra confermata inoltre da almeno un incontro accertato con l’amministratore di 4Chan, imageboard a sfondo nerd famosa per aver diffuso teorie del complotto come Pizzagate, in retrospettiva tentativo di banalizzare il tema dell’abuso su minori e di gruppi di potere trasformando il tutto in un allucinato “I dem mangiano i bambini sulla pizza” e nascita del complotto di 4anon, allucinato supereroe re di tutte le spie e amicone dell’attuale POTUS.

Al momento potrete leggere le raccolte di mail in forma formattata e protocollata su Jmail, sito opensource di volontari che raccoglie i documenti descretati in forma di una Gmail immaginaria, dal quale si evince che Epstein si teneva abbonato a servizi di notizie aggregando notizie politiche da tutto il mondo occidentale.

