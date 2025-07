No, non è vero che i Simpson hanno previsto Andy Byron al concerto dei Coldplay

Ci segnalano una immagine che dovrebbe spiegare come i Simpson hanno previsto Andy Byron al concerto dei Coldplay, con tanto di indicazione di presunti episodi che dovrebbero contenere la scena suddetta.

Si tratta della teoria del complotto della “programmazione predittiva”: teoria secondo cui i “Poteri Forti”, ovvero le Elite Mondialiste che governano occultamente il mondo, amino nascondere in piena vista previsioni di eventi futuri da loro organizzati in prodotti di intrattenimento, con una particolare predilezione per Matt Groening.

Si tratta, come in questo caso di immagini fake: lo scopo della teoria del complotto è “denunciare” come le suddette elite amino anticipare i loro piani in modo da “abituare il popolo” agli stessi e deridere i “veri cercatori di verità” additandoli come complottisti paranoici e odiati dalle “masse”.

In nessuno degli episodi indicati nei vari commenti, come L’Uomo che Diventò Cena compare la scena indicata. Scena che secondo l’analisi di SightEngine è stata creata con ChatGPT 4o

La scena ha le tipiche incertezze nelle mani dei personaggi e risulta creata con un prompt che riproduce la celebre scena della telecamera al concerto dei ColdPlay.

La disavventura di Andy Byron è infatti virale oggetto di molte fake news, come una che vede sua moglie diventare la nota influencer russa Elina Salyakhova, sia pur per la la cattiva intepretazione di un meme che insinua, paragonando la Salyakhova autrice del noto meme “come siamo diventati ricchi” che la moglie di Byron potrebbe ottenere dal divorzio con addebito una cospicua parte dei suoi averi.

In ogni caso non è stata anticipata da nessun reale episodio dei Simpsons.

