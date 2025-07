La teoria del complotto di American Dad e i Simpson che ostentano le scie chimiche fa parte della c.d. “teoria della programmazione predittiva”.

Dicesi “teoria della programmazione predittiva” la teoria, già vista altre volte, per cui i “Poteri Forti”, le Elite Globaliste che occultamente governano il mondo, amerebbero disseminare le opere televisive, sia in live action che di animazione, dei loro complotti, con una predilezione particolare per Matt Groening, autore dei Simpsons.

Mostrando personaggi amati che ostentano le teorie del complotto otterrebbero un doppio effetto: “abituare il popolo” a considerare normali i loro complotti e deridere i “ricercatori della verità” facendo in modo che il popolo li percepisca come paraonoici complottisti da deridere.

Anche in questo caso la teoria si regge su complottismi e falsità.

La teoria del complotto di American Dad e i Simpson che ostentano le scie chimiche

La sequenza dei Simpsons proviene dall’episodio “Un Clown va a Washington” una delle parodie del film di Frank Capra “Mr. Smith va a Washington” (nell’altra Homer convince l’attore Mel Gibson a produrre un remake del film in cui l’ingenuo Mr. Smith viene sostituito da un eroe di azione violento e risoluto che decapita il Presidente degli USA e fa esplodere il Campidoglio) presenti nella saga.

In “Un Clown va a Washington” il corrotto sindaco Quimby decide di modificare le linee aeree dello stato per volare sopra casa dei Simpsons, cagionando loro un forte inquinamento acustico, per avere pace e quiete mentre fa sesso con le sue amanti.

I Simpsons si recano a lamentarsi dal loro rappresentante in Parlamento che, anziano, muore di infarto fulminante: decidono così di caldeggiare la campagna elettorale di Krusty il Clown, l’altrettanto corrotto ed egocentrico conduttore di show per bambini locale, riuscendo con una serie di bizzarri magheggi a farlo eleggere tra i Repubblicani e allegare il divieto di sorvolo di casa loro ad una non meno sgangherata “legge omnibus” votata perché contiene sussidi agli orfani che comprendono il dono di bandiere americane.

In nessuna parte dell’episodio di parla di scie chimiche, ma si passa dall’inquinamento acustico alla corruzione in politica.

La sequenza di American Dad viene dall’episodio Giornalista per caso, non a caso in lingua originale “Anchorfran” dal nome di Francine, parte della famiglia di protagonisti.

La serie segue le avventure della famiglia Smith, dove il padre, Stan, è un incapace, violento e rissoso agente della CIA che rappresenta le magagne dell’Americano ultraconservatore tendente (non a caso) al complottismo, padre di una figlia progressista e ribelle (Hayley) dal carattere non meno insopportabile del padre, un figlio secchione e pervertito dagli insaziabili appetiti sessuali e interessi da nerd (Steve), una moglie casalinga che dopo una vita di eccessi si è ritagliata un ruolo da mogliettina tradizionale (Francine), un alieno dalle mille identità fuggito dall’Area 51 (Roger) e un ex olimpionico della Germania dell’Est con un passato da nazista trasformato in pesce rosso parlante dalla CIA (Klaus).

In questo episodio in particolare Francine riesce a sostituire il vicino di casa di Stan come conduttrice televisisiva, facendogli perdere il lavoro, diventando famosa e togliendo tempo alla famiglia.

Tra i piani di Stan per far riavere il lavoro al suo amico e riprendersi la moglie, Stan contatta un fantomatico “Centro di controllo climatico” della CIA per chiedere scie chimiche e disastri naturali.

Va detto che per quanto detto prima Stan e la sua versione della CIA sono una parodia di come l’ultraconservatore complottistta medio immaginano che siano.

I colleghi di Stan sono infatti descritti come degli incompetenti assoluti in un mondo dove Osama Bin Laden lavora in un ristorante negli USA, gli alieni esistono e sono degli insopportabili scrocconi e la CIA si diletta in bizzarrie come scambiare cervelli, trasformare le persone in animali e altre fantasie assurde.

La stessa Teoria delle Scie Chimiche è una delle più note teorie del complotto dei tempi recenti, quindi oggetto di parodia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.