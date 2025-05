Non è vero che i Simpsons hanno previsto il blackout in Europa

La teoria per cui i Simpsons hanno previsto il blackout in Europa fa ricco filone del complottismo che prevede Matt Groening, padre della serie, dilettarsi nella c.d. “programmazione predittiva”.

Secondo tale teoria i c.d. “Poteri Forti”, ovvero le Elite Modialiste che governano il mondo, pagherebbero una lunga serie di creativi, praticamente tutta Hollywood e il mondo dell’intrattenimento compreso Matt Groening, allo scopo di “spoilerare” con largo anticipo tutti i loro più nefandi piani per la dominazione occulta del mondo (che poi diventerebbe meno occulta…) col duplice scopo di “abituare” il popolo ai loro piani e poter sbeffeggiare i complottisti, negando loro la soddisfazione di rivelare i piani segreti e, quando lo faranno, “accusarli di aver descritto la trama di un film”.

Ovviamente ogni singolo caso di tali profezie, specialmente quelle relative ai Simpsons, tende ad essere o esasperato apposta oppure del tutto inventato

In questo caso la scena esiste ma è tratta dall’episodio 517 della serie, chiamato “Homer va a scuola di preparazione”. Nell’episodio Homer Simpson, capofamiglia e incompetente addetto alla sicurezza della Centrale Nucleare di Springfield (che per motivi di comicità narrativa fornisce energia elettrica solo alla città in cui è ambientata la serie), rimane traumatizzato dopo essere rimasto chiuso in un edificio durante un momento di panico di massa e decide di diventare un esperto di sopravvivenza estrema.

Nel farlo però trascura ulteriormente i suoi doveri alla Centrale Nucleare creando un’impulso elettromagnetico (Homer è infatti come gag comune descritto in grado di causare gli incidenti più assurdi) bloccando ogni dispositivo elettrico in città e causando una assurda catena di eventi in cui Homer ruba tutte le scorte degli altri surivalisti convinto di non farcela e la città si riprende senza di lui e le sue idee balzane.

A parte che è l’esatto opposto di quanto descritto nel post, anche le teorie descritte nei post sono state smentite nel tempo. Uno dei post X dichiara infatti che “gli scienziati” avrebbero identificato le cause in “un raro e inesplorato fenomeno atmosferico” e “un massiccio attacco informatico”.

Sia la teoria del massiccio attacco informatico che la teoria del “fenomeno atmosferico inspiegato” sono state di seguito smentite, con la prima falsamente attribuita ad Ursula Von Der Leyen.

