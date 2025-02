Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok con un “episodio censurato dei Simpsons sui vaccini”, e nonostante il tag “ironico” appeso in coda, ovviamente c’è chi vi ha creduto.

Nella ricostruzione offerta, sarebbe stato censurato un episodio in cui il Dottor Hibbert insegue Bart con una enorme siringa. Ma ovviamente, l’episodio è stato trasmesso e il punto dello stesso non erano neppure i vaccini.

No, questo “episodio censurato dei Simpsons sui vaccini” è stato trasmesso

Si tratta dell’episodio FABF17, “Alla faccia della Bandiera”, trasmesso negli USA il 16 maggio 2004 e in Italia 21 ottobre 2005 e pluri-replicato.

Nell’episodio i Simpsons si avvedono di essere in arretrato coi vaccini dei figli, commissionando per la solita pigrizia di Homer al medico di famiglia Dottor Hibbert l’incarico di “rimettere la prole in pari” con una comica iniezione enorme e coinvolgendo tutta Springfield nell’inseguimento.

L’iniezione causa a Bart una temporanea sordità data dall’irritazione dei padiglioni auricolari che si chiudono, rendendolo immune al bullismo dei bulletti di classe, e spingendolo a diventare sempre più audace nelle sue malefatte, tra cui entrare in palestra con un somarello e il sedere di fuori, senza poter sentire che stanno suonando l’inno americano.

Bart riacquista l’udito in tempo per accorgersi di aver disonorato la bandiera con le sue nudità e diventa virale: il sindaco converte Springfield in Libertyville e tra varie e grottesche ostentazioni di patriottismo cerca di spingere Bart a pubbliche scuse, alle quali lo stesso risponde di non essere stato consapevole delle sue azioni e di non ritenersi per questo un odiatore degli USA.

Tutta la sua famiglia viene deportata quindi ad Alcatraz, trasformato in un centro di rieducazione per cittadini non patriottici intitolato a Ronald Reagan e i Simpsons decidono per un nuovo piano per ottenere il perdono: emigrare in Francia (dove peraltro vengono trattati con enorme rispetto), diventare Francesi e tornare come immigrati in America sapendo che così saranno accettati.

L’episodio non è quindi censurato, e non consta neppure di “critica ai vaccini”, ma di critica all’iperpatriottismo statunitense sotto l’amministrazione Bush, una satira così feroce da essere costata severe critiche all’episodio in quanto il sottotesto politico/di attualità travalicava il reso del significato

