No, questa donna non è la moglie di Andy Byron CEO di Astronomer

Abbiamo già affrontato la fake news della finta lettera di scuse del CEO di Astronomer: ora è il turno di un post X che dovrebbe mostrare la moglie di Andy Byron CEO di Astronomer.

Ma la donna ritratta nella foto non è la moglie di Andy Byron, bensì l’influencer russa Elina Salyakhova, nota per il meme del tipo sigma grindset “Mamma perché siamo così ricchi”.

Meme dal quale è tratta questa foto.

La moglie di Andy Byron si chiama Megan Kerrigan, e in seguito al silenzio stampa sulla vicenda ha tolto il cognome del marito dai suoi social.

Il post in lingua inglese da cui il post in lingua italiana ha tratto l’idea che la Salyakhova sia Megan Kerrigan riporta solo la frase la moglie di Byron sarà così ricca, presentandosi quindi come una sorta di burla basata sul meme dell’influencer russa.

La foto infatti ritrae la Salyakhova in una atmosfera lussuosa circondata da bambini ben vestiti e la didascalia

“Mamma, perché siamo così ricchi?”

“Perché il vostro papà non si è mai arreso”

Promuovendo quindi il c.d. “Sigma Grindset”, ovvero la mentalità per cui il “maschio sigma” (superiore allo stesso “maschio alfa”) possa agevolmente raggiungere una vita di lussi, stravaganze e belle donne seguendo i consigli degli influencer e promuovendo attivamente il suo stile di vita.

Meme pluriparodiato, con vari personaggi che promuovono come “azioni da vero sigma” sfruttare le AI per produrre contenti virali da monetizzare o azioni decisamente poco etiche.

La chiave della beffa, sfuggita a chi ha condiviso la falsa informazione, è che la burla insinua che divorziare da un CEO potrebbe essere considerato “un modo facile per ottenere ricchezza”, quantomeno in divisione dei beni.

